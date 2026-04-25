Gruppenliga: Sechs-Punkte-Spiel für SV 07 Geinsheim Während Geinsheim gegen Münster Boden gutmachen will, steht Spitzenreiter Ginsheim vor schweren Wochen. Unten droht Büttelborn der Abstieg, oben muss Dersim liefern. von Marc Schüler · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der SV 07 Geinsheim und Torjäger Patrick Finger (am Ball, hier im Spiel gegen den FC Fürth mit Jusef Nerabi und Luca Ernst) könnte mit einem Sieg gegen den SV Münster den Rückstand auf das Mittelfeld der Gruppenliga verkürzen. Archivfoto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Ein Sechs-Punkte-Spiel erwartet den SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Terrain gegen den SV Münster. Zwar hat Münster derzeit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz fünf Punkte Vorsprung auf die Geinsheimer, die (vorausgesetzt es gibt sechs Absteiger) auf dem Relegationsrang liegen. Doch der SV 07 hat ein Spiel weniger absolviert und könnte somit durch einen Sieg entscheidend den Rückstand auf das Mittelfeld der Gruppenliga mit Münster, Griesheim, Altheim und Groß-Bieberau verkürzen. Das Hinspiel verlor Geinsheim jedoch mit 2:3. Doch hat sich das Team seitdem stark verbessert, wie nicht zuletzt der überraschende Auswärtssieg bei Aufstiegskandidat Riedrode (4:2) zeigte. „Wir sind nach dem Sieg gut gelaunt und haben gut trainiert. Jetzt freuen wir uns auf Münster auf unserem Platz“, so der sportliche Leiter Stuart Martinez dazu.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim SV 1919 Münster SV Münster 15:00 PUSH Für Tabellenführer VfB Ginsheim beginnt nun eine kritische Saisonphase. Mit dem Rückenwind des 11:0-Kantersiegs gegen Altheim muss das Team am Sonntag (15 Uhr) bei Verfolger TSV Auerbach antreten. Der Tabellensechste aus Auerbach hat zwar sechs Spieltage vor Saisonende bereits fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, doch im Fußball sind schon wunderlichere Dinge geschehen. Ginsheim hingegen hat elf Punkte Vorsprung in der Gruppenligatabelle. Hier ist Trainer Jonas Schuster gefordert, seinem Team klarzumachen, dass man noch nicht durch ist, denn das Restprogramm wird nicht leicht. Nach dem Spiel gegen Auerbach folgt das schwere Kreispokalfinale gegen Verbandsligist VfR Groß-Gerau, anschließend stehen starke Gegner wie Griesheim, Bensheim und Dersim Rüsselsheim auf dem Programm.

Beim Tabellenletzten SKV Büttelborn scheinen langsam die Lichter auszugehen. In den vergangenen Wochen hatte das Team immer wieder Personalprobleme und schaffte es kaum die Ersatzbank zu füllen, so dass selbst Stammtorhüter Stefano Francioso vergangenes Wochenende als Feldspieler eingewechselt werden musste. Am Sonntag (14 Uhr) muss das Team von Trainer Uwe Hesse bei der SG Wald-Michelbach antreten und könnte mit einer Niederlage dann auch mathematisch den Abstieg nicht mehr vermeiden können – sofern es bei sechs Absteigern bleibt. Nur einmal spielten die abstiegsbedrohten Wald-Michelbacher in dieser Saison unentschieden, dies war mit 2:2 im Hinspiel in Büttelborn. Für die SKV ein Zeichen, dass vielleicht auch auf fremden Platz Punkte zu holen sein könnten.

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