Gruppenliga: Sechs-Punkte-Spiel für SV 07 Geinsheim

Kreis Groß-Gerau. Ein Sechs-Punkte-Spiel erwartet den SV 07 Geinsheim am Sonntag (15 Uhr) auf heimischem Terrain gegen den SV Münster. Zwar hat Münster derzeit auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz fünf Punkte Vorsprung auf die Geinsheimer, die (vorausgesetzt es gibt sechs Absteiger) auf dem Relegationsrang liegen. Doch der SV 07 hat ein Spiel weniger absolviert und könnte somit durch einen Sieg entscheidend den Rückstand auf das Mittelfeld der Gruppenliga mit Münster, Griesheim, Altheim und Groß-Bieberau verkürzen. Das Hinspiel verlor Geinsheim jedoch mit 2:3. Doch hat sich das Team seitdem stark verbessert, wie nicht zuletzt der überraschende Auswärtssieg bei Aufstiegskandidat Riedrode (4:2) zeigte. „Wir sind nach dem Sieg gut gelaunt und haben gut trainiert. Jetzt freuen wir uns auf Münster auf unserem Platz“, so der sportliche Leiter Stuart Martinez dazu.
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Für Tabellenführer VfB Ginsheim beginnt nun eine kritische Saisonphase. Mit dem Rückenwind des 11:0-Kantersiegs gegen Altheim muss das Team am Sonntag (15 Uhr) bei Verfolger TSV Auerbach antreten. Der Tabellensechste aus Auerbach hat zwar sechs Spieltage vor Saisonende bereits fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, doch im Fußball sind schon wunderlichere Dinge geschehen. Ginsheim hingegen hat elf Punkte Vorsprung in der Gruppenligatabelle. Hier ist Trainer Jonas Schuster gefordert, seinem Team klarzumachen, dass man noch nicht durch ist, denn das Restprogramm wird nicht leicht. Nach dem Spiel gegen Auerbach folgt das schwere Kreispokalfinale gegen Verbandsligist VfR Groß-Gerau, anschließend stehen starke Gegner wie Griesheim, Bensheim und Dersim Rüsselsheim auf dem Programm.
Beim Tabellenletzten SKV Büttelborn scheinen langsam die Lichter auszugehen. In den vergangenen Wochen hatte das Team immer wieder Personalprobleme und schaffte es kaum die Ersatzbank zu füllen, so dass selbst Stammtorhüter Stefano Francioso vergangenes Wochenende als Feldspieler eingewechselt werden musste. Am Sonntag (14 Uhr) muss das Team von Trainer Uwe Hesse bei der SG Wald-Michelbach antreten und könnte mit einer Niederlage dann auch mathematisch den Abstieg nicht mehr vermeiden können – sofern es bei sechs Absteigern bleibt. Nur einmal spielten die abstiegsbedrohten Wald-Michelbacher in dieser Saison unentschieden, dies war mit 2:2 im Hinspiel in Büttelborn. Für die SKV ein Zeichen, dass vielleicht auch auf fremden Platz Punkte zu holen sein könnten.
Droht Dersim Rüsselsheim die gute Saison doch noch zu entgleiten? Am Sonntag (15 Uhr) muss das Team beim TSV Seckmauern antreten und unbedingt mit einem Sieg in die Erfolgsspur zurückkehren. Zwar hat Dersim auf dem Aufstiegsrelegationsplatz drei Punkte Vorsprung auf den VfR Fehlheim, dieser hat aber eine Partie weniger absolviert und das deutlich bessere Torverhältnis. Somit zählt es jetzt besonders für Spielertrainer Antonio Pascali, der gerade seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert hat, ganz besonders. „Wir vertrauen Antonio Pascali und werden ihm kommende Saison einen erfahrenen Co-Trainer an die Seite stellen“, kündigt Teammanager Cem Ilhan an. Das Hinspiel ging mit 3:1 für Dersim aus, kein anderes Ergebnis als drei Punkte erwartet das Team auch diesmal.