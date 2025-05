Gruppenliga: Sebastian Lindner ist voll des Lobes

VfR Fehlheim – SV Groß-Bieberau 3:0 (2:0). VfR-Trainer Sebastian Lindner war rundum zufrieden: „Wir haben zu Null gespielt und drei Tore erzielt, mehr willst du als Trainer eigentlich gar nicht. Kompliment an die Mannschaft, die das heute sehr gut gemacht hat und als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist.“ Lindner wusste auch um die Faktoren, die neben der fußballerischen Klasse seiner Mannschaft zum Erfolg geführt haben, hob in erster Linie die Mentalität seiner Mannschaft hervor, die ein „griffiges Spiel“ gezeigt und es dadurch verstanden habe, den Gegner wie geplant früh unter Druck zu setzen. „Wir haben es geschafft, Groß-Bieberau von der ersten Minute an zu stressen und zu Fehlern zu zwingen“, lobte der Fehlheimer Coach, der einzig in der Chancenverwertung einen „leichten Kritikpunkt“ sah. Tore: 1:0 Politakis (13.), 2:0 Herbel (38.), 3:0 Butz (57.). – Schiedsrichter: Boy (Ober-Mörlen). – Zuschauer: 100. – Beste VfR-Spieler: von Mengersen, Politakis, Cassidy Royo, Cameron Royo.

FC 07 Bensheim – SG Wald-Michelbach 2:4 (1:1). Es war mehr drin für die Bensheimer. Trainer Peter Brandenburger sprach aber von einer „verdienten Niederlage“. Der Trainer bemängelte in erster Linie die zu hohe Fehlerquote und diese sollte am Ende dazu führen, dass die Gäste die Punkte mit in den Überwald nehmen konnten. „Uns sind heute zu viele Fehler unterlaufen. Das waren zum einen einfache Fehler, in denen eigentlich kein Druck da war, und dann vor allem Fehler im Spielaufbau. Durch diese haben wir den Gast stark gemacht und dieser wusste das am Ende zu nutzen. Wald-Michelbach war fußballerisch nicht unbedingt die bessere Mannschaft, effektiver waren die Gäste aber in jedem Fall und das gab am Ende den Ausschlag“, berichtete Brandenburger.

Die Einstellung habe wieder gepasst, war der spielende Co-Trainer der Überwälder, Andreas Lerchl, zufrieden mit dem Auftreten seiner Elf. „Wir haben viel kommuniziert und sehr gut gespielt“, lobte Lerchl. Die Gäste: kompakt im Spiel und zunächst eher passiv. „Wir haben Bensheim das Spiel erstmal machen gelassen“, so Lerchl. Doch die Überwälder waren stets im Bilde, aufmerksam und effektiv in der Chancenverwertung. Zwar sei der FC 07 mit einem laut Lerchl „mehr als fragwürdigen“ Foulelfmeter zum 2:2 gekommen. Doch die Gäste setzten nach. „Wir wollten unbedingt gewinnen“, sagte der SGW-Co-Trainer. Tore: 0:1 Schmidt (13.), 1:1 Spengler (34.), 1:2 Schmidt (57.), 2:2 Holdschick (66.), 2:3 Naas (84.), 2:4 Lammer (87.). – Schiedsrichter: Musjanovic (Offenbach). – Zuschauer: 200. – Beste Spieler: Sheji/Schmidt.

Starke erste Halbzeit des SV Fürth

SV Fürth – SKV Büttelborn 4:3 (3:1). Die erste Halbzeit ging an Fürth, die zweite an Büttelborn. Denn die akut abstiegsbedrohten Gäste kämpften und das Team von SVF-Coach Jochen Ingelmann hatte am Ende auch etwas Glück, dass der Konter von Adis Dolicanin kurz vor Schluss erfolgreich war. „In der zweiten Halbzeit war Büttelborn am Drücker und kam zum 3:3“, sagte Ingelmann. Doch die Gastgeber zehrten vom Polster, das sie sich dank starken Spiels in Halbzeit eins in Form von Toren zulegen konnten. „Da haben wir sehr gut gespielt mit guten Kombinationen über mehrere Stationen“, lobte der Fürther Übungsleiter. „Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann gekämpft.“ Tore: 0:1 Torino (5.), 1:1 Schwinn (12.), 2:1 Babic (15.), 3:1 Schwinn (44.), 3:2 Zariouh (47.), , 3:3 Krieg (71.), 4:3 Dolicanin (85.). – Zuschauer: 200. – Bester SVF-Spieler: Schwinn.