Gruppenliga: Schwanheim-Coach Auer tritt zurück, Öztürk übernimmt Nach der blutleeren Leistung gegen den SV Walsdorf legte der Übungsleiter sein Amt nieder +++ Aufwärtstrend gegen Weilbach

Schwanheim. Acht Spiele in Folge ging der FC Germania Schwanheim als Verlierer vom Feld. In Folge der 0:5-Niederlage gegen den FC Walsdorf entschloss sich der Cheftrainer Matthias Auer dazu sein Amt als Trainer niederzulegen. Sein Bruder und spielender Co-Trainer Markus Auer folgte dem Schritt. Am letzten Spieltag leiteten Torwarttrainer Dominik Koch und Mittelfeldspieler Marc Eichfelder das Geschehen.