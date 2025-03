Gruppenliga: Rückstand weckt den VfR Fehlheim auf

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

FSG Riedrode – SV Geinsheim 6:3 (5:1). Das Spiel wurde 20 Minuten später angepfiffen, weil sich in der Partie der Reserve zuvor in der A-Klasse FSG-Torwart Jannik Hüter ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne abgerissen hat und lange behandelt werden musste, bevor er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Schock saß tief in Riedrode. „Wir haben dann auch für Jannik gespielt“, so der Sportliche Leiter Thorsten Göck. Riedrode hatte die Partie von Beginn an gut im Griff und hätte sogar höher gewinnen können, weil das Team die Vorgaben gut und engagiert umsetzte, starkes Kombinationsspiel zeigte und entsprechend viele Chancen herausspielte.