Ligabericht
Die FSG Riedrode eröffnet den Gruppenliga-Spieltag am Donnerstagabend in Groß-Bieberau.
Die FSG Riedrode eröffnet den Gruppenliga-Spieltag am Donnerstagabend in Groß-Bieberau. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Gruppenliga: Riedrode eröffnet, am Sonntag steigt GG-Derby

FSG könnte vorübergehend mit dem Tabellenführer Ginsheim gleichziehen +++ Dersim kann mit Sieg das Aufstiegsrennen richtig spannend machen +++ Kellerkinder gefordert

Der VfB Ginsheim und die FSG Riedrode marschieren recht eilig in der Gruppenliga vorneweg. Während die FSG nach dem Sieg im Topspiel gegen den FC Fürth nun am Donnerstagabend in Groß-Bieberau einen auf dem Papier etwas leichteren Gegner vor der Brust hat, hat der VfB Ginsheim ein dickes Brett zu bohren. Denn im Kreisderby ist der SV Dersim Rüsselsheim zu Gast und könnte mit einem Auswärtssieg den Aufstiegskampf so richtig neu entfachen. Gleichwohl könnte der VfB die Rüsselsheimer auf elf Punkte distanzieren, das wäre ein richtiges Polster zum derzeitigen Dritten. Der FC Fürth (gegen Münster) und der VfR Fehlheim (gegen Alsbach) wollen mit einem Sieg oben dranbleiben. Für das benachbarte Duo im Keller wird es allmählich Zeit, aufzuholen. Das soll der SKV Büttelborn in Seckmauern und dem SV Geinsheim in Wald-Michelbach gelingen. Dringend Punkte im Keller braucht auch der SV Fürth, der in Altheim gastiert.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
20:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
15:15

