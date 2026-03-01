 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Gruppenliga: Platzverweis und vier Tore zur Pause in Seckmauern

Was der kommende Spieltag für Partien bereithälft +++ Seckmauern mit einem Mann mehr in halbzeit zwei +++ VfB Ginsheim gegen Münster schon deutlich vorne

von Philipp Durillo · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Nach 2:0 Rückstand konnte Seckmauern noch vor der Pause ausgleichen.
Nach 2:0 Rückstand konnte Seckmauern noch vor der Pause ausgleichen. – Foto: Pia Pfeifer

0:10 gegen Fürth, 0:5 gegen Riedrode: Der TSV Seckmauern und der FC 07 Bensheim mussten am vergangenen Wochenende heftige Niederlagen einstecken. Die Bensheimer gegen Büttelborn und die Elf aus Seckmauern gegen Wald-Michelbach wollen nun die Scharte auswetzen und einen Sieg einfahren. Tabellenführer VfB Ginsheim erwartet mit dem SV Münster eine knackige Aufgabe. Mit Fehlheim und Ober-Roden treffen ehemalige Verbandsligisten aufeinander. Aufstiegskandidat Dersim hat Kellerkind Alsbach zu Gast und Riedrode muss nach Griesheim. Ferner spielen: Groß-Bieberau gegen FC Fürth, Altheim gegen Geinsheim sowie der SV Fürth gegen Auerbach

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
8
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
3
3