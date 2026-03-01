Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gruppenliga: Platzverweis und vier Tore zur Pause in Seckmauern
Was der kommende Spieltag für Partien bereithälft +++ Seckmauern mit einem Mann mehr in halbzeit zwei +++ VfB Ginsheim gegen Münster schon deutlich vorne
von Philipp Durillo · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Nach 2:0 Rückstand konnte Seckmauern noch vor der Pause ausgleichen. – Foto: Pia Pfeifer
0:10 gegen Fürth, 0:5 gegen Riedrode: Der TSV Seckmauern und der FC 07 Bensheim mussten am vergangenen Wochenende heftige Niederlagen einstecken. Die Bensheimer gegen Büttelborn und die Elf aus Seckmauern gegen Wald-Michelbach wollen nun die Scharte auswetzen und einen Sieg einfahren. Tabellenführer VfB Ginsheim erwartet mit dem SV Münster eine knackige Aufgabe. Mit Fehlheim und Ober-Roden treffen ehemalige Verbandsligisten aufeinander. Aufstiegskandidat Dersim hat Kellerkind Alsbach zu Gast und Riedrode muss nach Griesheim. Ferner spielen: Groß-Bieberau gegen FC Fürth, Altheim gegen Geinsheim sowie der SV Fürth gegen Auerbach