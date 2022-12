Weiter Personalengpässe: Der FC Fürth empfängt am Samstag den TSV Höchst. – Foto: Dominik Claus

Gruppenliga: Personell geschwächte Fürther empfangen TSV Höchst Samstag 16 Uhr gegen den Tabellenzehnten

Fürth. Grupenligist FC Fürth empfängt am Samstag ab 16 Uhr den TSV Höchst und die Gastgeber werden dann wohl auf einige ihrer Stammkräfte verzichten müssen. FC-Trainer Daniel Pfeifer zählt aktuell gerade einmal zwölf Spieler, die er gegen den Tabellenzehnten aus Höchst wird aufbieten können. „Wir haben viele grippekranke Spieler“, sagt der Übungsleiter, der jedoch das Beste aus der angespannten Situation machen will. Die Fürther werden am Samstag voraussichtlich auf Spieler der FC-Reserve zurückgreifen müssen. „Die Situation ist herausfordernd“, sagt Pfeifer. „Wir sind reif für die Winterpause“. Dann werden sich die Odenwälder neu sortieren müssen, denn der FCF ist dato mit gerade einmal acht Punkten abgeschlagenes Schlusslicht. „Wir müssen in der Winterpause besprechen, was wir besser machen können“, sagt der FC-Trainer.

"Nur die Punkte fehlen" Die Frage wird sein, warum viele FC-Spieler in dieser Saison nicht spielen konnten oder wollten. Der FC-Coach musste sein Team aufgrund anhaltender Personalengpässe immer wieder umbauen. Doch Pfeifer ist sich sicher: Das Potenzial ist da, nur die Punkte fehlen. Der Übungsleiter fragt: „Warum können wir unser Potenzial in Summe nicht abrufen“. Der Teamgeist müsse in diesem Zusammenhang noch enger gesetzt werden.

