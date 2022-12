Der FC Bierstadt siegte beim Türkischen SV mit 5:2. Auch dank zweier Treffer von Justin Heidemann (#19). – Foto: RSCP Photo

Gruppenliga: Paukenschläge durch FC Bierstadt und SV Walsdorf FCB siegt zum Gruppenliga-Jahresfinale 5:2 beim Türkischen SV, Walsdorfer lassen TSG abblitzen +++ Abschiedstränen bei Nassaus Sugihara

Region. Während an der Spitze der Gruppenliga der TuS Hornau (bereits am Mittwoch 4:1-Sieger gegen den SV Wiesbaden) mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Verbandsliga marschiert, zählt für das Gros des Feldes nur der Erhalt der Klasse. Dazu zählt sich Die SGN Diedenbergen (Top-Platzierung Rang vier nach dem 0:2 bei Germania Okriftel) noch genauso wie der zum Jahresausklang spielfreie Aufsteiger Germania Weilbach, der auf einem tollen sechsten Rang überwintert. In den emotionalen Stadt-Duellen überholte der SV Walsdorf die TSG Wörsdorf mit einem 3:1-Sieg, während der FC Bierstadt beim Türkischen SV ein ganz wichtiges 5:2 mitnahm. Die beiden Wiesbadener Teams schließen das Jahr somit auf direkten Abstiegsplätzen ab.

Das hatten sich die Hausherren anders vorgestellt: Nachdem vor einer Woche die schwarze Auswärtsserie mit dem ersten Dreier auf fremden Plätzen gebrochen wurde, ging diesmal auf dem heimischen Erfolgsterrain der Schuss in die andere Richtung: „Wir haben wieder mal den Anfang verschlafen“, sah TSV-Sportchef Mehmet Kirazli sein Team schon nach zehn Minuten mit 1:3 hinten. Freude über den guten Beginn dagegen auf der anderen Seite: „Ganz stark, dass wir diesmal sofort auf Sendung waren und uns auch von dem schnellen 1:1 nicht aus der Fassung bringen ließen“, zeigte sich Bierstadts Sportlicher Leiter Christian Schirmer angetan. Der Doppelpack von Niklas Kern brachte die Gäste in die Spur. Bis zur Halbzeit ließ Bierstadt noch viele Möglichkeiten liegen, ehe sich die Heimelf nach dem zweiten Treffer von Adam Lamsamri direkt vor dem Pausenpfiff berappelte. „Uludag und Arndt ließen Hundertprozentige aus,“ hätte Kirazli nach einem dritten TSV-Treffer die Wende auf dem Schirm gehabt. Als dann jedoch auch Justin Heidemann zum zweiten Mal netzte, war beim erneuten Drei-Tore-Rückstand für die Gastgeber das Buch zu. Beide Teams beenden das Jahr auf Abstiegsrängen, nehmen jedoch viel Optimismus mit: „Wenn wir nicht wieder so viele Ausfälle haben, schaffen wir es“, so Schirmer. „Wir werden mit Minimum drei starken Neuen weitermachen“, sieht Kirazli beim TSV die Erfordernis, sich zu verstärken. Türkischer SV: Zeeb; Asante (75. Karaahmet), A. Bektas, Battal, Acar, Lamsamri, Gür, Daudi (56. Khababa), Tutkun, Arndt (56. Raspaglia), Uludag. FC Bierstadt: Besier; Paradies, Köritzer, Kern (65. Freimann), Bauschke, Pereira, Hänsel (87. Keutmann), Kramer, Carrera (87. Vormbrock), Gossner (17. Beck), Heidemann. Tore: 0:1 Pereira (1.), 1:1, 2:4 Lamsamri (5., 45.), 1:2, 1:3 Kern (6., 10.), 1:4, 2:5 Heidemann (33., 62.).

Vor über 250 Zuschauern ging die Pausenführung für Wörsdorf in Ordnung, Czepecha und Paulsen verpassten gar, den Vorsprung auszubauen. Als Nimrod Yilma dann einen zu kurzen Rückpass spielte, sagte Louis Herber beim 1:1 Danke. „Wir wollten den Sieg nun unbedingt“, bescheinigte Karl Urban seinen Walsdorfern nun eine starke Vorstellung: Philipp Borchwaldt legte nach, der eingewechselte Paul Neumann zurrte in der Nachspielzeit den Dreier fest. „Nach vier Pleiten in Folge bestätigten die Jungens, dass sie Gruppenliga definitiv drauf haben“, freute sich Urban über den Derbysieg, mit dem man Wörsdorf überholte und die Abstiegsränge verließ. „Unsere Niederlage war aufgrund des Nachlassens im zweiten Abschnitt verdient. Nach dem 2:1 war es nach vorne bei uns zu dünn“, erkannte Wörsdorfs Sportlicher Leiter Jupp Dietz den Walsdorfer Sieg als gerecht an. „Wir müssen uns wieder sortieren, wenn alle Ausfälle wieder an Bord sind“, hofft er zudem auf die Möglichkeit, sich punktuell zu verstärken. Ob Trainer Kurt Heil wieder zurückkehrt oder Ali Marzban weitermacht, soll noch vor Weihnachten entschieden werden. SV Walsdorf: M. Azar; Lehmann, Engering, Ott, Borchwaldt (85. Zapp), Hanzel, Giordano, Herber (83. T. Azar), Ernst, De Oliveira Neto (78. Neumann), Ernstberger (90.+6 Maniera). TSG Wörsdorf: Atas; Yilma (62. Jalloh), Nikolic, Groß, Demmerle (52. El Wardi), Junior Toure, Presber 73. Muric), Hoffmann, Paulsen, Ay (78. Ansel), Czepecha. Tore: 0:1 Demmerle (37.), 1:1 Herber (57.), 2:1 Borchwaldt (65.), 3:1 Neumann (90.+5).

Im ersten Durchgang hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht. Als in der Schlussviertelstunde beide auf die Entscheidung drängten, zeigte sich Okriftel als cleverer. „Wir haben uns das ganze Jahr gut geschlagen und 2022 sensationelle 60 Punkte geholt“, ist SGN-Macher Jürgen Malter top-zufrieden. Aus seinen persönlichen Kontakten zum befreundeten Gegner sieht er übrigens den kolportierten Winter-Ausverkauf bei Okriftel nicht als gegeben: „Zwei Spieler gehen dort verbindlich, mit allen anderen sucht man Lösungen“, sieht er die Gerüchteküche ausufernd. „Wir hoffen auf ein oder zwei junge Perspektivspieler“, sieht er Diedenbergen personell nicht im Zugzwang. Diese sollen dann den Weggang von Takumi Sugihara auffangen, der tränenreich verabschiedet wurde: Der Japaner geht zurück in die Heimat. „Ein klasse Junge“, zeigte auch Malter viel Emotionen. SGN: Hiebinger; Jozic (76. Löper), Friedrich, Grünewald, Milicic (70. Bentaayate), Derevenko, Raab, Aleixo da Silva, Sugihara, Wartusch, Korominas (86. Potlitz). Tore: 1:0 Sientieu Tientcheu (79.), 2:0 Monteiro-Carvalho (83.).

Bereits unter der Woche siegten die TuS Hornau gegen den SV Wiesbaden und zementierten so ihre Wintermeisterschaft. Fünf Punkte liegt das Team aus dem Kelkheimer Ortsteil vor dem ärgsten Verfolger Okriftel - und hat obendrein noch ein Spiel in der Hinterhand. Maxim Andreutti steuerte zwei Treffer und eine Vorlage für Dennis Wohl bei, zwischenzeitlich verkürzte der SVW durch Ersen Albayrak. Nach Vorlage von Tim Claas machten die Gastgeber in der Nachspielzeit das 4:1 durch den eingewechselten Felix Erbe klar.

Klare Sache für die Höchster, die alle drei Punkte im Stadtpark behielten und mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge überwintern. Torschützen: Firat Tayboga, David Rodriguez (je 2), Sven Patzwald.

Durch einen feinen Heber von Meric Ramcilovic gingen die Gastgeber überraschend in Front. Nach einem Eckball traf Lucas König nach einer guten halben Stunde per Rebound zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte VfR-Stürmer Leon Gering nach einer Flanke die Gäste-Führung und brachte die Limburger damit entscheidend auf die Siegerstraße. Zwanzig Minuten vor dem Ende machte Matthias Neugebauer nach Vorlage seines Bruder Simon dann alles klar. Punktgleich zum rettenden Ufer überwintern die Limburger auf Rang 13. Hadamar II dürfte sein letzten Ambitionen Richtung Klassenerhalt spätestens heute verspielt haben.