Gruppenliga: Papierform spricht klar für VfL Biedenkopf

Constantin Gass (re.) und der VfL Biedenkopf möchten in Niedergirmes weiter Fahrt aufnehmen, der FSV Schröck und Tim Maier haben Gruppenliga-Schwergewicht Kinzenbach zu Gast. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Drei Spiele hat Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf nach der Winterpause zu gehen, bis der aktuelle Rangzweite am 22. März zum Showdown bei Spitzenreiter und Topfavorit SV Bauerbach antritt. Das erste Match hat der VfL mit 3:1 gegen den FSV Schröck gewonnen. Der zweite Sieg soll am Sonntag (15 Uhr) in Niedergirmes beim Vorletzten SG Naunheim/Niedergirmes her.