Ligavorschau
Gruppenliga: Papierform spricht klar für VfL Biedenkopf
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf will auswärts weiter am Aufstiegstraum basteln. Der FSV Schröck und ein Spieler trennen sich, der VfB Wetter meldet Saisonaus für Angreifer +++
Biedenkopf. Drei Spiele hat Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf nach der Winterpause zu gehen, bis der aktuelle Rangzweite am 22. März zum Showdown bei Spitzenreiter und Topfavorit SV Bauerbach antritt. Das erste Match hat der VfL mit 3:1 gegen den FSV Schröck gewonnen. Der zweite Sieg soll am Sonntag (15 Uhr) in Niedergirmes beim Vorletzten SG Naunheim/Niedergirmes her.