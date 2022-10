Gruppenliga: Packung im Topspiel Okriftel schlägt Oberliederbach mit 6:1 +++ SG mit Derby vor der Brust

Okriftel. Das im Vorhinein mit Freude erwartete Topspiel zwischen dem FC Germania Okriftel und der SG Oberliederbach, die beide um Plätze in der Top 3 kämpfen, wurde für die SG schnell ein Abend zum Vergessen. Am Ende hieß es 6:1 für die Germania. Damit gewinnt Okriftel saisonübergreifend das vierte Spiel in Serie gegen die SG und erzielte in diesen vier Partien 17 Tore und musste den Ball nur einmal aus dem eigenen Netz fischen. Für die so gut gestarteten Oberliederbacher ein herber Dämpfer so kurz vor dem Derby gegen den Nachbarn aus Unterliederbach.

Nur vier Tage zuvor schoss Okriftel den FC Eddersheim II bereits mit 4:0 vom Platz. "Nach dem Eddersheim Spiel war mir klar, dass wir auch heute gewinnen werden, dass es so deutlich wird habe ich aber nicht erwartet", sagt Germania Trainer Hicham El Mrhanni.

Die ersten 20 Minuten war das Spiel das, was sich die meisten Fans versprochen hatten, ein echtes Topspiel. Mehrfach verpasste Oberliederbach die Führung nur knapp. Doch nach dem Führungstreffer durch Samir Haruna kippte die Partie zuseiten der Hausherren. "Das war ein verrückter Spielverlauf. Wir waren am Anfang drückend überlegen. Wir haben das Tor aber nicht getroffen", reflektiert Oberliederbach Trainer Thomas Schlierbach. Durch den Doppelpack von Paul Lutterbüse und das Tor von Alim Göcek ging es bereits mit 4:0 in die Kabine. "Wir haben die Konter einfach perfekt gesetzt und konnten den Sack so schon vor der Halbzeit zu machen", freut sich Mrhanni. Nachdem Okriftels Chancenverwertung in den letzten Spielen häufig kritisiert wurde, zeigte Mrhannis Mannschaft an diesem Tag, wie man aus sechs Torschüssen, vier Tore erzielt. "Für solche Tage gibt es keine Erklärung, man freut sich einfach nur darüber und genießt", sagt Mrhanni. Die SG ärgert sich hingegen besonders über die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit. "Wir haben in dieser Phase alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wegen dem Frust über den Rückstand trotz eigener Überlegenheit wollten wir unbedingt vor der Halbzeit noch ein Tor machen und sind ins offene Messer gelaufen", ärgert sich Schlierbach. In Halbzeit zwei war das Spiel dementsprechend bereits gelaufen und Okriftel erzielte durch zwei weitere Konter zwei weitere Tore. Der zwischenzeitliche Anschluss zum 4:1 in der 70. Minute war schlussendlich nur noch Ergebniskosmetik. "Das Ergebnis spiegelt leider unsere Naivität und Okriftels Reife wider", sagt Schlierbach.

Kantersieg als Fluch und Segen

Auf der einen Seite verspricht ein solcher Erfolg eine gute Trainingswoche, da die Stimmung auf dem Höhepunkt ist. Doch Mrhanni schaut nach einem solchen Spiel auch immer mit Sorgenfalten auf das nächste Spiel, was sein Team auswärts beim SV Wiesbaden bestreiten wird. "Die Jungs sollen nicht denken, dass gegen einen tabellarisch schwächeren Gegner 95% reichen, nur weil wir gegen Oberliederbach gewonnen haben. Diese Saison gibt es keinen Gegner, den man ohne 100% Einsatz schlagen kann. Jeder kann jeden schlagen", mahnt Mrhanni. Um seine Mannschaft auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, bezieht sich der Germania Trainer auf die schwächeren Saisonleistungen wie beim 0:4 gegen Hornau.