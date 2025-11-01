Für Lucas Oppermann ist das Fußballjahr 2025 wohl gelaufen. Archivfoto: Joaquim Ferreira

Gruppenliga: Oppermann fordert Reaktion TSV Seckmauern ist nach bitterem Ende gegen Büttelborn nun in Riedrode gefordert

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist in der Gruppenliga am Sonntag bei der FSG Riedrode gefordert (Anstoß 14.30 Uhr). TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, für den das Kalenderjahr aufgrund seines Bänderrisses wohl gelaufen ist, erwartet beim Tabellenzweiten eine Reaktion seiner Mannschaft auf die letzten Wochen. Damit meint der 39-Jährige jedoch nicht die Ergebnisse der vergangenen Spiele, die sich zuletzt mit dem 1:0-Auswärtsdreier in Alsbach und dem 2:2-Unentschieden gegen Büttelborn durchaus sehen lassen können. „Mich hat nach dem Büttelborn-Spiel am Sonntag nicht der Gegentreffer kurz vor Schluss geärgert, sondern der Weg dahin. Wir haben eine Nichtleistung in der zweiten Halbzeit gezeigt, die aber leider im Gesamtkontext für mich erklärbar war“, kritisiert Oppermann.

Man habe daher unter der Woche noch einmal intensiv das Bewusstsein dafür geschärft, was im Rahmen der Gruppenliga von der Mannschaft abverlangt werde. Trainingseinheiten, bei denen nur neun Spieler aus der ersten Mannschaft dabei waren, wie dies vor wenigen Wochen der Fall war, machten eine seriöse Spielvorbereitung quasi unmöglich. „Dafür hat die Mannschaft auf dem Trainingsplatz danach eine sehr gute Reaktion gezeigt und konzentriert gearbeitet", lobt Oppermann. Essentiell sei dem Coach nun auch die Art und Weise, wie sich sein Team am Sonntag in Riedrode präsentiere.

Morgen, 14:30 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode TSV Seckmauern Seckmauern 14:30 PUSH Die FSG steht mit 33 Zählern knapp hinter dem VfB Ginsheim auf dem zweiten Tabellenplatz. „Riedrode hat eine super Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die sich unter ihrem Trainer Tobias Beltz weiter entwickeln. Wer nach fünfzehn Spielen mit zehn Siegen da oben steht, steht auch zurecht da“, weiß Oppermann. Die Kombination aus erfahrenen Akteuren wie Rene Salzmann, Nils Schwaier oder Christian Telch zusammen mit jungen Spielern wie Sinan Schuchmann oder dem „sehr spielintelligenten und herausragenden“ Rojhat Akcam bildeten eine sehr starke und breitaufgestellte Mannschaft.