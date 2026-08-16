Gruppenliga: Olympia Lorsch zahlt Lehrgeld Olympia Lorsch kommt in der Gruppenliga beim SV Münster unter die Räder. Der Tvgg. Lorsch meldet sich nach 0:3-Rückstand zurück. Beim FC Fürth ist vieles Stückwerk. von Philipp Weyerhäuser · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser

Vor oder im Sechszehner? Strittiges Foul von Riedrodes Tim Riedinger (links) an Hahns Nick Neumann. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

Bergstraße. Olympia Lorsch zahlt in der Gruppenliga Lehrgeld, die FSG Riedrode bekommt auch gegen den SV Hahn die Defensive nicht in den Griff, während die Auerbacher den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Hahn SV Hahn FSG Riedrode FSG Riedrode 5 2 Abpfiff Acht Gegentore in den letzten zwei Punktspielen musste die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz jetzt hinnehmen. „Wir verteidigen momentan nicht gruppenligatauglich“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode. Seit zwei Jahren schon arbeitet der Verein an seiner Abwehr – bislang offenbar mit überschaubarem Erfolg. „Wir müssen ganz schnell eine Lösung finden“, sagte Göck und sprach von einer Lehrstunde in Sachen Effektivität für seine Mannschaft in Hahn.

FCF-Sportdirektor Marco Knapp sprach von einer verdienten Niederlage, denn die Gäste hatten kaum Offensivaktionen. Die Gastgeber indes mit der Führung kurz vor der Pause: Nach Flanke ins Zentrum war FCF-Torwart Tom Dahlke zunächst erfolgreich, konnte den Ball aber nicht festhalten. Und im Nachsetzen erzielte Dominik-Leon Josic-Naumann das 1:0 für Ober-Roden in einer bis dahin chancenarmen Partie. Die zweite Halbzeit: Kaum Verbesserung beim FC Fürth. Knapp: „Es fehlt im Moment an vielen Dingen – wir müssen mit einer besseren Energie an die Sache herangehen; im Moment ist vieles noch Stückwerk.“ Die Trendwende soll jetzt in den nächsten zwei Heimspielen geschafft werden.

Dritter Sieg im dritten Spiel für die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann. Chris Diefenbach mit der ersten Chance für die Gastgeber per Kopfball – knapp drüber über das Tor. Auf der anderen Seite konnte sich Noah Sachs in Szene setzen, traf kurz vor Halbzeit Latte. Mit Wiederanpfiff waren zunächst die Gastgeber am Drücker. Dann fasste sich SVF-Neuzugang Blüm ein Herz und traf aus 18 Metern zum 1:0 für die Gastgeber. Die Gäste jetzt mutiger, aber nicht zwingend genug. Bis Marius Paul Zeising in der 74. Minute nach Querpass in den Strafraum frei zum Schuss kam – 1:1 für Arheilgen. Die Antwort des SV Fürth kam postwendend mit dem 2:1 durch Diefenbach nach starkem Zuspiel von Blüm. SVF-Sportchef Valeri Biljuk sprach von einem Arbeitssieg gegen Hahn: „Das Team hat Harmonie entwickelt und das war uns wichtig“, sagte er.

Gehörig Lehrgeld musste Aufsteiger SC Olympia Lorsch im zweiten Heimspiel der englischen Woche zahlen. Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch gar nicht danach aus, denn die Lorscher Gastgeber hielten noch gut mit und glichen auch zwischenzeitlich zum 1:1 aus, ehe sie durch einen zweifelhaften Foulelfmeter an SV-Torjäger Adrian Postall abermals in Rückstand gerieten. Postall war ein ständiger Unruheherd und nur schwer von der Lorscher Abwehr in den Griff zu kriegen, sodass er mit einem Hattrick vorentscheidend auf 1:5 erhöhte. Dass der SCO in den zweiten 45 Minuten gegen die ballsicheren Gäste leistungsmäßig dermaßen einbrach, lag wohl auch daran, dass sie schon vor der Pause beim Stande von 1:1 mit Ulpins und Samstag gleich zwei Leistungsträger verletzungsbedingt auswechseln mussten.

Die Auerbacher bleiben beharrlich auf Erfolgskurs. „Die Jungs haben überragend gekämpft und ein tolles Spiel gemacht“, freute sich Trainer Peter Brandenburger nach dem knappen Sieg in Geinsheim, das nur in der ersten Halbzeit die unterlegene Mannschaft stellte, ehe sich eine packende Partie entwickelte. Zunächst waren aber die Gäste klar tonangebend. Sie hätten zur Pause sogar höher als 2:0 führen können, doch Fetsch traf kurz nach seinem Tor per Kopfball nur das Lattenkreuz. „Dann wäre die Partie wohl entschieden gewesen“, so Brandenburger, dessen Mannschaft bis dahin auch sicher in der Defensive stand und keine klare Geinsheimer Torchance zuließ.