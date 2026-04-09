Gruppenliga: Offheim besiegt Bleidenstadt und bleibt an Top zwei dran

Wiesbaden. Im Duell der Aufsteiger besiegte der SC Offheim den TSV Bleidenstadt mit 4:0 und steckt nun mitten im Aufstiegsrennen. Für Bleidenstadt war die Niederlage erst der zweite Punktverlust, bei sieben Siegen, in einer bärenstarken Rückrunde.
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Der Matchwinner der Partie war Offheims Mittelfeldmann Johannes Moog, der in Abwesenheit der beiden Top-Stürmer Raphael Schmidt (Innenband) und Robin Dankof (Schambein) mit einem lupenreinen Hattrick seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte. Offheim-Trainer Christian Scheuren war von dem Endergebnis ein wenig überrascht: "Das war so nicht zu erwarten. Bleidenstadt hat bisher eine sehr starke Rückrunde gespielt". Scheuren sah den Gegner im Verlauf des Spiels mit "mehr Spielanteilen" und "mehr Ballbesitz", seine Mannschaft habe aber kurz vor der Halbzeit "den Deckel draufgemacht" mit dem 3:0 durch Moog. In der zweiten Halbzeit habe sein Team dann eine souveräne und routinierte Leistung gezeigt, die mit dem Tor von Tobias Breidenbach in der 62. Minute gekrönt wurde.
Der SC Offheim findet sich mit 50 Punkten auf dem Konto nun mitten im Aufstiegsrennen wieder. In den kommenden Wochen müssen sie allerdings auf Fehler ihrer Konkurrenten, TuRa Niederhöchstadt (53 Punkte) und VfB Unterliederbach (58 Punkte) hoffen, um noch einmal im Rennen um Platz eins eingreifen zu können. Scheuren traue seiner Mannschaft zwar alles zu, er wisse jedoch auch, dass es nicht in ihrer Hand liege.
Beide Mannschaften sind bereits am Wochenende wieder im Einsatz. Der SC Offheim muss auswärts beim FV Biebrich II antreten. Der TSV Bleidenstadt reist zum SV Niedernhausen.