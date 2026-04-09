Gruppenliga: Offheim besiegt Bleidenstadt und bleibt an Top zwei dran Der SC Offheim macht mit dem 4:0-Erfolg gegen den TSV Bleidenstadt aus dem Aufstiegsrennen einen Dreikampf +++ Bleidenstadt kassiert erst die zweite Niederlage in der Rückrunde von Marius Martinez · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der SC Offheim (blaue Trikots, hier im Duell mit Erbenheim II) findet sich, nach dem 4:0-Erfolg gegen den TSV Bleidenstadt, mitten im Aufstiegsrennen wieder. – Foto: Leandra Schmidt, Pia Pfeifer

Wiesbaden. Im Duell der Aufsteiger besiegte der SC Offheim den TSV Bleidenstadt mit 4:0 und steckt nun mitten im Aufstiegsrennen. Für Bleidenstadt war die Niederlage erst der zweite Punktverlust, bei sieben Siegen, in einer bärenstarken Rückrunde.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gestern, 20:00 Uhr TSV Bleidenstadt Bleidenstadt SC Offheim Offheim 0 4 Abpfiff Der Matchwinner der Partie war Offheims Mittelfeldmann Johannes Moog, der in Abwesenheit der beiden Top-Stürmer Raphael Schmidt (Innenband) und Robin Dankof (Schambein) mit einem lupenreinen Hattrick seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte. Offheim-Trainer Christian Scheuren war von dem Endergebnis ein wenig überrascht: "Das war so nicht zu erwarten. Bleidenstadt hat bisher eine sehr starke Rückrunde gespielt". Scheuren sah den Gegner im Verlauf des Spiels mit "mehr Spielanteilen" und "mehr Ballbesitz", seine Mannschaft habe aber kurz vor der Halbzeit "den Deckel draufgemacht" mit dem 3:0 durch Moog. In der zweiten Halbzeit habe sein Team dann eine souveräne und routinierte Leistung gezeigt, die mit dem Tor von Tobias Breidenbach in der 62. Minute gekrönt wurde.