Gruppenliga: Nur noch Endspiele für FC Bierstadt Warum Trainer Keutmann trotz der Misere optimistisch bleibt

18 Spiele, 18 Punkte – die erhoffte sorgenfreie Runde ist für den FC Bierstadt (So., 14 Uhr, gegen den Dritten VfB Unterliederbach) zum Problemfall geworden. Die Verletztenmisere und ein Bündel an unglücklichen Umständen, zuletzt führte das Team 2:0 in Wörsdorf, ließ zwei Elfmeter aus und verlor am Ende 2:3, haben zur mageren Bilanz beigetragen. Doch Trainer René Keutmann bleibt kämpferisch, verspürt die Rückendeckung der Vereinsverantwortlichen und kann personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Womöglich zählt am Sonntag auch der schmerzlich vermisste Torjäger Niklas Kern nach Außenbandanriss im Knie wieder zum Kader. „Die 14 Spiele, die wir noch haben, sind 14 Endspiele”, sagt Keutmann. Im Winter sollen drei Spieler kommen, „die uns helfen”. Ferner wird Defensivspieler Mark Fries nach USA-Aufenthalt wieder zur Verfügung stehen.