Wichtiger Sieg im Absteigskampf für Bensheim: Gegen den TSV Secksmauern siegt das Team mit 2:0. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Gruppenliga: Nur der FC 07 siegt im Abstiegskampf Eintracht Bürstadt und TSV Auerbach enttäuschen, FC Fürth findet wieder das Tor nicht

Bergstraße. Gruppenligist FC Fürth kommt nicht in die Gänge. Der Abstiegskandidat musste sich gestern auch beim SV 07 Geinsheim geschlagen geben. Eintracht Bürstadt verpasste die Chance, mit einem Erfolg bei einem direkten Konkurrenten einen Satz in der Tabelle weg von den Abstiegsrängen zu machen. Der FC 07 Bensheim hat indes seine Ergebniskrise beendet und den ersten Dreier nach zuvor neun sieglosen Begegnungen in Folge geholt.

SV Nauheim – Eintracht Bürstadt 2:0 (2:0). Das Fazit von ETB-Trainer Flamur Bajrami war eindeutig. „Wir haben verdient verloren – das war unterm Strich zu wenig“, sagte der Coach und sprach vom bislang schlechtesten Spiel unter seiner Führung: „Ich hatte den Eindruck, dass wir mit angezogener Handbremse spielen.“ Die Bürstädter nahmen ihre Zweikämpfe nicht an und Chancen waren Mangelware. Auch in der Abwehr klafften diesmal große Lücken. „Schade“, sagte Bajrami, denn: „Wir haben uns gut vorbereitet“. „Die Mannschaft wusste das“, sagte Bajrami. „Aber wir haben Big Points liegen gelassen“. Die Gegentore: unglücklich. Das 1:0 erzielte Nauheim nach einer abgefälschten Flanke, die zur Bogenlampe wurde. Das 2:0 markierten die Gastgeber per Strafstoß. Obendrein musste Rinor Berisha mit Gelb-Rot vom Platz – wegen Meckerns (90.+2). Der ETB-Spieler hatte gerade erst eine Sperre abgesessen. Lob gab es aus des Trainers Mund für Leon Yannick Münch: „Der Junge macht einen super Job. Leon wird Woche für Woche stärker“. Tore: 1:0 Leyendecker (27.), 2:0 Kapucu (40.). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Berisha (Eintracht, (90. + 2) wegen Meckerns. – Bester ETB-Spieler: Münch. SV Geinsheim – FC Fürth 2:0 (0:0). Die Gäste waren bis zur Pause mindestens ebenbürtig, nutzten aber ihre durchaus guten Torgelegenheiten erneut nicht. „Geinsheim war nicht auf dem Platz“, sagte Trainer Daniel Pfeifer. Der FCF konnte diesen Vorteil aber nicht nutzen. Die zweite Halbzeit wurde spannender, doch der FCF war in den entscheidenden Momenten „nicht parat“, wie der FC-Coach sagte: „Wir machen zu viele einfache Fehler und halten Struktur und Ordnung nicht“. Der SV Geinsheim erkannte seinen Moment und machte mit einem Doppelpack den Dreier fest. Die Partie war damit nach nur einer Stunde entschieden, auch wenn die Fürther Möglichkeiten durch Tim Gensel und Lucas Oppermann hatten. „Von uns kommt in den entscheidenden Momenten zu wenig“, sagte Pfeifer, der die Winterpause für sein angezähltes Team herbeisehnt: „Wir gehen auf dem Zahnfleisch und sind froh, dass sich Spieler der Reserve immer wieder bereit erklären, mitzufahren.“ Tore: 1:0. 2:0 Ulrich (52., 54.). – Zuschauer: 50. – Beste FC-Spieler: geschlossene Leistung. FC 07 Bensheim – TSV Seckmauern 2:0 (0:0). In einem über weite Strecken ausgeglichenen Match waren die Platzherren zweimal nach Freistößen erfolgreich. Luca Blüm traf nach Freistoß von Dennis Konietzko, (47.), Marcel Spengler verwertete eine Freistoßflanke von David Halla (62.). FC-07-Coach Andy Zehnbauer bewertete den Sieg für seine Mannschaft als insgesamt verdient. „Wir hatten einen Tick mehr und bessere Chancen.“ Die formstarken Gäste aus dem Odenwald operierten überwiegend mit langen Bällen und suchten immer wieder schnell den Abschluss. Die Bensheimer waren kombinationssicherer und sorgten mit Flanken aus dem Halbfeld für Gefahr. Durch die beiden Treffer für Bensheim kurz nach Wiederbeginn änderte sich der Charakter der Partie. Seckmauern riskierte nun mehr, konnte sich im letzten Drittel aber nur selten durchsetzen. Auf der anderen Seiten boten sich dem FC 07 einige Gelegenheiten, auf 3:0 zu stellen.