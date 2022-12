Hier noch am Jubeln, beim letzten Spiel des Jahres in Alsbach aber keine Option mehr: Seckmauerns Joel Prostmeyer. – Foto: J. Ferreira

Gruppenliga: Noch einmal alles raushauen Höchst und Seckmauern wollen sich weiter von Abstiegszone entfernen +++ Derby in Grumbach

ODENWALDKREIS. Am letzten Spieltag des Jahres in der Gruppenliga Darmstadt hat der TSV Höchst am Sonntag (11.) um 14.30 Uhr die SKV Büttelborn zu Gast. Der TSV Seckmauern peilt bereits ab 14 Uhr den nächsten Sieg beim FC Alsbach an. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald steigt am Sonntag um 14 Uhr das Derby zwischen dem FV Mümling-Grumbach und der SG Nieder-Kainsbach.

Vier Punkte aus den letzten beiden Spielen hatte Daniel Simoes, Spielertrainer des TSV Höchst, in der vergangenen Woche gefordert – und die Mannschaft hat prompt mit einem Sieg gegen den FC Fürth reagiert (2:0). Damit sind für den TSV elf lange Wochen ohne Dreier zu Ende gegangen. „Wir wussten gar nicht mehr, wie sich ein Sieg anfühlt“, schmunzelt Simoes‘ Trainerkollege Christian Remmers, der zugleich von „großer Erleichterung“ spricht. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, aber vor allem den Teamspirit muss man hervorheben.“ In den letzten Wochen sei vor allem die Defensivleistung der gesamten Mannschaft problematisch gewesen, „aber gegen Fürth war das anders“, stellt Remmers klar, der im kommenden Spiel gegen die SKV Büttelborn noch einmal „alles raushauen“ will, um einen versöhnlichen Abschluss zu schaffen. Nach dem 0:4 im Hinspiel ist der TSV aber durchaus gewarnt. „Büttelborn ist eine sehr junge Mannschaft, die von ihrem Trainer super geformt wurde, 90 Minuten lang Gas gibt und inzwischen auch ihr Spielsystem und ihre Laufwege kennt“, berichtet Remmers, der gegen den Tabellensiebten aller Voraussicht nach wieder auf Mika Fornoff zurückgreifen kann, der gegen Fürth erkrankt fehlte. Auch Karsten Specht (Prellung) sollte wieder einsatzbereit sein.

Mit dem 3:2-Überraschungssieg gegen Tabellenführer FCA Darmstadt hat sich der TSV Seckmauern selbst drei schöne Bonuspunkte in den Nikolausstiefel gepackt. Dabei war der TSV mit fünf Ausfällen angetreten, darunter der gelb-rot-gesperrte Spielmacher Dario Hener, Torjäger Aljosha Klewar (Infekt), Benjamin Wüst (Muskelfaserriss) und Joel Prostmeyer (Knieprobleme). Trainer Albano Carneiro sah dennoch ein Duell, in dem seine Mannschaft den spielstarken Brasilianern immer wieder den Schneid abkaufte, auf dem kleinen Kunstrasen sehr lauffreudig und zweikampfstark agierte und – anders als noch in der Woche zuvor gegen Bensheim – auch das Momentum auf ihrer Seite hatte.

