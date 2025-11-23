Mit harten Bandagen: Jermaine Pedraza, Torschütze des SV Niedernhausen im grünen Jersey, im Luftduell mit Yankhoba Soumare vom FC Bierstadt, der sich dem Autalteam am Ende mit 0:4 geschlagen geben musste.

Gruppenliga: Niedernhausener Viererpack in Bierstadt SVN feiert mit 4:0 beim FC Bierstadt zweiten Dreier in Folge +++ Unentschieden zwischen 02-Zweiter und SKG 23 Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Bierstadt Eltville SV Niedernhs FV Biebrich (U23) II + 2 weitere

Region. Witterung und Platzverhältnisse übernahmen in der Gruppenliga Wiesbaden bei den Sonntagsspielen die Regie. Am Ende blieben nur die Begegnungen FV Biebrich 02 II gegen SKG 23 Wiesbaden (2:2) und FC Bierstadt gegen SV Niedernhausen (0:4) übrig. Bei der Partie Spvgg. Eltville gegen TSV Bleidenstadt meldete der Spielleiter Bedenken an, doch die Mannschaften machten sich zunächst warm. Kurz vor Spielbeginn erklärte der Referee den Platz am Wiesweg dann für unbespielbar. „Beide Teams wollten eher spielen, aber dem Schiedsrichter war das Verletzungsrisiko zu groß“, schildert TSV-Coach Markus Hauptkorn. Und kündigt für die Winterpause Neuzugänge an. Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner zeigte sich derweil etwas irritiert, nachdem beide Teams parat gestanden, vorher die Zweite gespielt und auch der Platzbesichtiger keine Bedenken hatte: „Letztlich müssen wir es akzeptieren.“ Im neuen Jahr werden bei Eltville Ilker Yoldas-Diaz und David Sarris wieder verfügbar sein, dazu noch Henry Bong (studiert in Köln) während der Semesterferien.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Maxim Bujnov sorgte für das 0:1 und hätte um ein Haar erhöht. Danach nahm Biebrich Fahrt auf. Marius Nagankam Pangop glich aus, Mohamed Boutakhrit und Ben Zornhagen schnupperten gar an der Führung. Nach der Pause schlug Zornhagen mit dem 2:1 zu, hatte noch die Gelegenheit, auf 3:1 zu stellen. Stattdessen sorgte Marcus Weinhardt für das 2:2, auf das 02er Timon Stettler noch fast geantwortete hätte.

Heute, 15:00 Uhr FV Biebrich (U23) FV Biebrich (U23) II SKG 23 Wiesbaden SKG 23 Wiesbaden 2 2 Abpfiff Aus Sicht von 02-Coach Volkan Zer ging das Remis gegen starke 23er mit den Offensiv-Assen Bujnov und Weinhardt aber in Ordnung: „Ich bin nicht unzufrieden, kann mit dem Punkt leben.“ SKG-Coach Efkan Yildiz sah sein Team „näher an den drei Punkten“, gerade auch mit Blick auf die Pfostentreffer der zweiten Hälfte von Yusuf Ürel und Marcus Weinhardt. Die guten Biebricher Chancen in Verbindung mit Paraden seines Keepers Mohamed Sghiouri wollte er aber auch nicht unterschlagen. Bei der finalen Ampelkarte gegen Leopold Krey (90.), der nach einem Ellenbogentreffer ins Gesicht emotional, aber nicht ausufernd reagierte, hätte er sich vom Referee etwas Fingerspitzengefühl gewünscht.

Biebrich 02: Reichold; Jessegus, Klee, Boutakhrit, Ricciardi, T. Kraft, Stettler, Owaki, Zornhagen, Stegmaier, Ngankam Pangop (Hasani, Niiyama). SKG 23: Sghiouri; Kosche, Fachinger, Chahloul, Kojak, Ürel, Gökcöl, Krey, Bujnov, Fey, Weinhardt (Trtovac, Hibiya). Tore: 0:1 Bujnov (15.), 1:1 Pangop (42.), 2:1 Zornhagen (53.), 2.2 Weinhardt (86.).