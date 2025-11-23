Gruppenliga: Niedernhausener Viererpack in Bierstadt

Region. Witterung und Platzverhältnisse übernahmen in der Gruppenliga Wiesbaden bei den Sonntagsspielen die Regie. Am Ende blieben nur die Begegnungen FV Biebrich 02 II gegen SKG 23 Wiesbaden (2:2) und FC Bierstadt gegen SV Niedernhausen (0:4) übrig. Bei der Partie Spvgg. Eltville gegen TSV Bleidenstadt meldete der Spielleiter Bedenken an, doch die Mannschaften machten sich zunächst warm. Kurz vor Spielbeginn erklärte der Referee den Platz am Wiesweg dann für unbespielbar. „Beide Teams wollten eher spielen, aber dem Schiedsrichter war das Verletzungsrisiko zu groß“, schildert TSV-Coach Markus Hauptkorn. Und kündigt für die Winterpause Neuzugänge an. Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner zeigte sich derweil etwas irritiert, nachdem beide Teams parat gestanden, vorher die Zweite gespielt und auch der Platzbesichtiger keine Bedenken hatte: „Letztlich müssen wir es akzeptieren.“ Im neuen Jahr werden bei Eltville Ilker Yoldas-Diaz und David Sarris wieder verfügbar sein, dazu noch Henry Bong (studiert in Köln) während der Semesterferien.
Maxim Bujnov sorgte für das 0:1 und hätte um ein Haar erhöht. Danach nahm Biebrich Fahrt auf. Marius Nagankam Pangop glich aus, Mohamed Boutakhrit und Ben Zornhagen schnupperten gar an der Führung. Nach der Pause schlug Zornhagen mit dem 2:1 zu, hatte noch die Gelegenheit, auf 3:1 zu stellen. Stattdessen sorgte Marcus Weinhardt für das 2:2, auf das 02er Timon Stettler noch fast geantwortete hätte.
Aus Sicht von 02-Coach Volkan Zer ging das Remis gegen starke 23er mit den Offensiv-Assen Bujnov und Weinhardt aber in Ordnung: „Ich bin nicht unzufrieden, kann mit dem Punkt leben.“ SKG-Coach Efkan Yildiz sah sein Team „näher an den drei Punkten“, gerade auch mit Blick auf die Pfostentreffer der zweiten Hälfte von Yusuf Ürel und Marcus Weinhardt. Die guten Biebricher Chancen in Verbindung mit Paraden seines Keepers Mohamed Sghiouri wollte er aber auch nicht unterschlagen. Bei der finalen Ampelkarte gegen Leopold Krey (90.), der nach einem Ellenbogentreffer ins Gesicht emotional, aber nicht ausufernd reagierte, hätte er sich vom Referee etwas Fingerspitzengefühl gewünscht.
Biebrich 02: Reichold; Jessegus, Klee, Boutakhrit, Ricciardi, T. Kraft, Stettler, Owaki, Zornhagen, Stegmaier, Ngankam Pangop (Hasani, Niiyama).
SKG 23: Sghiouri; Kosche, Fachinger, Chahloul, Kojak, Ürel, Gökcöl, Krey, Bujnov, Fey, Weinhardt (Trtovac, Hibiya).
Tore: 0:1 Bujnov (15.), 1:1 Pangop (42.), 2:1 Zornhagen (53.), 2.2 Weinhardt (86.).
Ungewohntes Glücksgefühl für den SVN, der den zweiten Dreier in Folge einfuhr. Nach starken 15 Minuten des FC Bierstadt läutete der Lattenknaller von Faris Taibi (ließ danach noch eine weitere Großchance aus) den Umschwung zugunsten der Gäste ein. Die Vierer-Abwehrreihe um Sebastian Gurok, Patrick Hammesfahr, Dennis Wohn und Tim Flemming bildete das Fundament. „Aber auch nach vorne haben wir gefällig gespielt“, sprach SVN-Sportchef Stephan Mohr von der „besten Saisonleistung“. Es habe sich bewährt, beim 0:5 im Pokal in Erbenheim einige Spieler zu schonen. Mit seinem schwächeren rechten Fuß traf Jonas Lehmann zum 0:1. Jermaine Pedraza erhöhte, Mo Sanandajizadeh verwandelte einen Handelfmeter und Nicklas Stock sorgte kurz nach seiner Einwechslung für den Schlusspunkt. Valentin Drettas hatte beim Aufwärmen verletzungsbedingt passen müssen. Doch die Niedernhausener, die unter der Woche mit Chefcoach Andre Meudt und Co-Trainer Gurok für 2025/26 verlängert hatten und Revanche fürs Hinspiel-2:3 nahmen, steckten den Ausfall weg, siegten verdient. Das fand auch FCB-Coach René Keutmann: „Glückwunsch an Niedernhausen. Für uns war es die schlechteste Saisonleistung. So können wir im nächsten Spiel nicht auftreten. Aber solche Spiele hast du. Jetzt muss eine Reaktion der Mannschaft kommen.“ Der FCB muss nun nach Offheim, Niedernhausen nach Unterliederbach.
FC Bierstadt: Woloszyn; L. Keutmann; Muschter, Soumare (Kerschbaum), Nickel (Meister), Götz (Ceglie), Bauschke, Bannor, Siebenkittel (Haxhosaj) Kruse, Wintermeyer.
SV Niedernhausen: Kottek; Sanandajizadeh, Wohn, Gurok, Hammesfahr, Taibi, Lehmann, T. Flemming, Pedraza, Sula, Schwerdt (Stock, Petrovic).
Tore: 0:1 Lehmann (51.), 0:2 Pedraza (74.), 0:2 Sananadajizadeh (74.Handelfmeter), 0:4 Stock (88.).