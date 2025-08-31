Gruppenliga: Niedernhausener Knoten ist geplatzt

Im sechsten Anlauf der erste Dreier: Beim SV Niedernhausen kennt der Jubel nach dem Sieg über die SKG 23 Wiesbaden keine Grenzen – nach dem Verbandsliga-Rückzug schöpft das neu formierte Gruppenliga-Team des Autal-Clubs nun Mut. Foto: Jörg Halisch

Region. Gruppenligist SV Niedernhausen landete beim 5:2 gegen die SKG 23 Wiesbaden den ersten Dreier. Leer ging dagegen erneut die Spvgg. Eltville aus.

Im Gegensatz zu den bisherigen Partien legte Niedernhausen endlich eine starke Effizienz an den Tag: „Wir hatten eine tolle Chancenverwertung, konnten nach dem klaren Vorsprung auch die letzte halbe Stunde locker runterspielen“, freute sich Stephan Mohr mit der Mehrzahl der 180 Zuschauer über den ersten Saisonsieg. Wichtig für den Gastgeber, dass Jermaine Pedraza nach seiner Hochzeitsreise wieder den Takt vorgab und dass David Perez de los Santos mit einem Dreierpack entscheidende Akzente setzte. Gästetrainer Amin Ahmed war erneut enttäuscht über die Abwehrdefizite seines Teams, bemängelte zudem die schwache Ausbeute bei Torchancen: „Fünf Treffer waren für uns auch locker drin, nach dem 1:5 war das Spiel aber gelaufen.“ Tore: 0:1 Weinhardt (10.), 1:1, 3:1, 5:1 Perez de los Santos (14., 40., 52.), 2:1 Hammesfahr (36.), 4:1 Pedraza (49.), 5:2 Rashica (69.).

Gästekeeper Mour Diop avancierte zum Pechvogel des Spiels: Beim ersten Tor grätschte er den ungefährlichen Schuss von Gerit Wintermeyer ins eigene Tor ab, sah dann auch beim zweiten FCB-Treffer nicht gut aus. Mo Meister und Janik Siebenkittel verpassten vor der Pause den zweiten Treffer. Als TuRa-Spieler Deniz Krebs nach einer Stunde wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah, war der Markt verlaufen. „Kein Sahnetag, nur ein Arbeitssieg“, lobte Bierstadts Trainer René Keutmann seine Defensiven Niklas Muschter und Paul Götz. Tore: 1:0 Diop, Eigentor (11.), 2:0 Wintermeyer (56.).

Torfestival beim SVE: „Wir hätten noch mehr Treffer machen können, ließen aber am Ende nach und waren froh, als der Schiedsrichter abpfiff“, so Erbenheims Spielertrainer Karim El Bakkaoui. Ein Sonderlob hatte er für sein Laufwunder Houssam Roubiou parat, hinten war Keeper Timo Nitsch ein starker Rückhalt. Tore: 1:0 Nguyen (10.), 2:0, 3:1 Dalmeida (36., 45.), 2:1 Ahmadi (37.), 4:1 P. Massfeller (60.), 4:2 Bah (66.), 5:2 Oukouiss (73.), 5:3 Kara (81.), 6;3 Feidt (90.+1), 6:4 Bosehmad (90.+4).

Betretene Mienen beim Schlusslicht: „Wir haben hinten innerhalb einer Minute zwei krasse Geschenke verteilt, da war eigentlich schon alles rum“, so Eltvilles Vorsitzender Sven Klärner nach dem Offheimer Doppelpack nach einer halben Stunde. Rijad Halimi musste den Anschlusstreffer erzielen, auch der eingewechselte Ivon Nana Kicheu hatte eine starke Möglichkeit. Ein Konter besiegelte dann das Schicksal der Rosenstädter. Außerdem bitter: Leistungsträger David Sarris ist wegen eines Auslandssemesters bis Jahresende nicht verfügbar. Tore: 0:1 Schmidt (29.), 0:2 Dankof (30.), 0:3 Schwertel (74.).

"Das war nicht unser Tag“, wollte Diedenbergens Amir Kadiric das Buch schnell zumachen. Auf dem großen Naturrasen fanden die Gäste nie einen Zugriff, konnten sich bei Keeper Steve Wagner sogar noch bedanken, dass es nicht noch höher ausging. Beim VfB frohlockte der sportliche Leiter Patrick Barnes. "Ein souveräner Auftritt, Diedenbergen hatte nicht eine Chance. Bei diesem großen Platz und unserer Spielstärke ist es schwer für den Gegner, kompakt zu bleiben". Auch der gute Zustand des Rasenplatzes imponiert - in der vergangenen Saison war das nicht immer der Fall. "Diesen Sommer hat die Stadt scheinbar eine gute Firma beauftragt", sagt Barnes. Der aufgrund einer Arthrose im Fuß nur noch in Ausnahmefällen in der Zweiten kickt. "Ich sehe auch keine Grund, mich bei der Ersten diese Saison einzumischen. Wir haben extra einen guten, breiten Kader aufgestellt", sagt der 40-Jährige. Tore: 1:0 Colovejic (10.), 2:0 Farrouni (12.), 3:0 Aksu (23.), 4;0 Dincer (59.), 5:0 De Sousa (72.).

„Jeder hat das Maximum rausgehauen, es war eine tolle Teamleistung“, fand Rauenthals Coach Matthias Güldener lobende Worte. Sein einziger Kritikpunkt war die sehr späte Entscheidung erst in der Nachspielzeit: „Wir hatten 20 Abschlüsse, da hätte es schon früher klingeln müssen.“ Dem Gastgeber kam zugute, dass sich Gästekicker Marvin Lauer kurz vor der Halbzeit zu einer Beleidigung hinreißen ließ und dafür Rot sah. Zudem wollten die Gäste einen Handelfmeter haben: „Den hätte man vielleicht pfeifen können“, war sich Güldener da nicht so sicher mit der Bewertung. Rauenthal: Langer; Fuchs, Karle, Matijevic, Blanke, Johannes Buff, Zeleznik, Steinmetz, Schmidt, Hoffmann, Sievers (Zamouri, Berger, Gudenkauf). – Tore: 1:0 Matijevic (45.), 2:0 Sievers (90.+3), 3:0 Gudenkauf (90.+5).