Gruppenliga: Niedernhausener Frühlingsgefühle 2:0 bei SKG 23 untermauert Aufwärtstrend +++ Auch TSV Bleidenstadt in Fahrt +++ Rheingau-Teams beide 2:6 von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser

Sebastian Gurok (l.) holte mit dem SV Niedernhausen den Dreier bei der SKG 23 um Marcus Weinhardt. Foto: Frank Heinen

Region. Der SV Niedernhausen und der TSV Bleidenstadt surfen im Abstiegskampf der Gruppenliga auf der Erfolgswelle.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr SKG 23 Wiesbaden SKG 23 Wiesbaden SV Niedernhausen SV Niedernhs 0 2 Abpfiff SKG-Coach Efkan Yildiz machte seinen Schützlingen keinen Vorwurf, verwies auf fehlende Kaderbreite sowie das verletzungsbedingte Ausscheiden von Vin Fachinger und Sean Hibiya. „Aber es bringt nichts, alles nur negativ zu sehen“, glaubt er fest an den Klassenerhalt. Gleiches gilt für SVN-Sportchef Stephan Mohr nach jahresübergreifend 13 Punkten aus sechs Spielen: „Wir hatten in beiden Hälften mehr Ballbesitz und mehr Chancen.“ Beim Gast, der noch Alutreffer verzeichnete, brauchte Keeper Paul Kottek nur einmal einzugreifen, SKG-Schlussmann Björn Fricke war öfter gefordert, hielt gut. Tore: 0:1 De Los Santos (57.), 0:2 Wohn (84.).

„Einer läuft für den anderen“, freut sich TSV-Sprecher Patrick Engelmann im Sog der internen Trainerlösung mit Norman Schlabs über gewachsene Geschlossenheit und drei Siege in Serie. Mit Ante Dedic zog Schlabs den Joker, der die Flanke von Tobias Bellin per Kopf zum 2:1 ins Netz setzte. 02-Coach Volkan Zer: „Wir haben es spielerisch versucht, Bleidenstadt war aber in Sachen Kampfgeist reifer.“ Tore: 0:1 Macellaro ((32.), 1:1 Golle (47.), 2:1 Dedic (56.).

In Gedenken an ihren in der vergangenen Woche verstorbenen Co-Trainer Gert Kramp spielten die Bierstadter in Trauerflor, zudem wurde eine Gedenkminute eingelegt. Über rechts bereitete Max Kruse das von Mo Meister mit einem Schuss in den Winkel erzielte 1:0 vor. Erst in der Nachspielzeit kam TuRa zum Ausgleich. Vorher hatte Gentrit Haxhosaj am 0:2 geschnuppert. FCB-Coach René Keutmann attestierte „eine saubere Leistung“. Die Abwehr und die Sechser Marlon Ermer und Niklas Muschter sorgten fürs defensive Gerüst. Ach Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache zollte den Gästen Respekt. "Ein top eingestellter Gegner, physisch überragend. Sie haben uns durch ihre nicht verwerteten Konterchancen am Leben gehalten." Mit der letzten Aktion des Spiels traf Dominik Conan nach einer Ecke zum Ausgleich für den Zweiten. Tore: 0:1 Meister (23.), 1:1 Conan (90.+8).

Niklas Becker (4./12.) schockte Wallrabenstein per Doppelpack, danach wurde die Ampelkarte gegen Leistungsträger Mirco Paul für die Gäste zur Hypothek. „Der Gegner war anfangs agiler und präsenter“, erkannte Wallrabensteins Winfried Weimer an, empfand aber den Platzverweis als „überzogen“. Tore: 1:0, 2:0 N. Becker (4./12.), 3:0 Parisi (30.), 4:0 Redeker (37.), 4.1 Jaschinger (52.), 5:1 Parisi (68.). – Gelb-Rot: Paul (35.).

Tore: 1:0 Mensah-Bonsu (15.), 1:1 Steinmetz (18.), 2.1 Niebling (40.), 3:1 Wittenberg (45.), 3:2 Buff (67.), 4:2 Cicek (72.), 5:2 Choukairi (85.), 6:2 Shirendel (90.+1).

Nach dem 0:6 in Niedernhausen freute sich SGNler Amir Kadiric „über ein ganz anderes Auftreten als in den beiden Spielen zuvor“. Die Verletzungen von Jasmin Redzic und Kevin Kadiric gingen einher mit nachlassender Kraft, sodass der Tabellenführer noch alles klarmachte. Tore: 0:1 Kuras (25.), 1:1, 2.1 Grünwald (40./51.), 2:2 Rodriguez (60./Foulelfmeter), 2:3 Aksu (62.), 2:4 Latifi (65.), 2:5 Matthews (90.+1).

Bei starken Offheimern legten die Rheingauer eine „sehr gute erste Hälfte hin“, lobte Clubchef Sven Klärner. Nach der Pause blieb ein dritter Handelfmeterpfiff für Eltville aus, ehe Alemannias Doppelschlag entschied. Tore: 1:0 Moog (16.), 1:1, 1.2 Sariis (23./33., jeweils Handelfmeter), 3.2 Dankof (54.), 4:2 Kremer (59.), 5:2, 6:2 Moog (71./79.).