 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Gruppenliga: Niedernhausener Frühlingsgefühle

2:0 bei SKG 23 untermauert Aufwärtstrend +++ Auch TSV Bleidenstadt in Fahrt +++ Rheingau-Teams beide 2:6

von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser
Sebastian Gurok (l.) holte mit dem SV Niedernhausen den Dreier bei der SKG 23 um Marcus Weinhardt. Foto: Frank Heinen
Sebastian Gurok (l.) holte mit dem SV Niedernhausen den Dreier bei der SKG 23 um Marcus Weinhardt. Foto: Frank Heinen

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Gruppenliga Wiesbaden
Eddersheim II
VfB Unterl.
Niederhöchst
Wallrabenst.

Region. Der SV Niedernhausen und der TSV Bleidenstadt surfen im Abstiegskampf der Gruppenliga auf der Erfolgswelle.

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Heute, 15:30 Uhr
SKG 23 Wiesbaden
SKG 23 WiesbadenSKG 23 Wiesbaden
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs
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Abpfiff

SKG-Coach Efkan Yildiz machte seinen Schützlingen keinen Vorwurf, verwies auf fehlende Kaderbreite sowie das verletzungsbedingte Ausscheiden von Vin Fachinger und Sean Hibiya. „Aber es bringt nichts, alles nur negativ zu sehen“, glaubt er fest an den Klassenerhalt. Gleiches gilt für SVN-Sportchef Stephan Mohr nach jahresübergreifend 13 Punkten aus sechs Spielen: „Wir hatten in beiden Hälften mehr Ballbesitz und mehr Chancen.“ Beim Gast, der noch Alutreffer verzeichnete, brauchte Keeper Paul Kottek nur einmal einzugreifen, SKG-Schlussmann Björn Fricke war öfter gefordert, hielt gut.

Tore: 0:1 De Los Santos (57.), 0:2 Wohn (84.).

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt
FV Biebrich (U23)
FV Biebrich (U23)FV Biebrich (U23) II
2
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Abpfiff

„Einer läuft für den anderen“, freut sich TSV-Sprecher Patrick Engelmann im Sog der internen Trainerlösung mit Norman Schlabs über gewachsene Geschlossenheit und drei Siege in Serie. Mit Ante Dedic zog Schlabs den Joker, der die Flanke von Tobias Bellin per Kopf zum 2:1 ins Netz setzte. 02-Coach Volkan Zer: „Wir haben es spielerisch versucht, Bleidenstadt war aber in Sachen Kampfgeist reifer.“

Tore: 0:1 Macellaro ((32.), 1:1 Golle (47.), 2:1 Dedic (56.).

Heute, 15:00 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
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In Gedenken an ihren in der vergangenen Woche verstorbenen Co-Trainer Gert Kramp spielten die Bierstadter in Trauerflor, zudem wurde eine Gedenkminute eingelegt. Über rechts bereitete Max Kruse das von Mo Meister mit einem Schuss in den Winkel erzielte 1:0 vor. Erst in der Nachspielzeit kam TuRa zum Ausgleich. Vorher hatte Gentrit Haxhosaj am 0:2 geschnuppert. FCB-Coach René Keutmann attestierte „eine saubere Leistung“. Die Abwehr und die Sechser Marlon Ermer und Niklas Muschter sorgten fürs defensive Gerüst.

Ach Niederhöchstadts Abteilungsleiter Carsten Ache zollte den Gästen Respekt. "Ein top eingestellter Gegner, physisch überragend. Sie haben uns durch ihre nicht verwerteten Konterchancen am Leben gehalten." Mit der letzten Aktion des Spiels traf Dominik Conan nach einer Ecke zum Ausgleich für den Zweiten.

Tore: 0:1 Meister (23.), 1:1 Conan (90.+8).

Heute, 15:15 Uhr
FC Dorndorf
FC DorndorfDorndorf
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
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Abpfiff

Niklas Becker (4./12.) schockte Wallrabenstein per Doppelpack, danach wurde die Ampelkarte gegen Leistungsträger Mirco Paul für die Gäste zur Hypothek. „Der Gegner war anfangs agiler und präsenter“, erkannte Wallrabensteins Winfried Weimer an, empfand aber den Platzverweis als „überzogen“.

Tore: 1:0, 2:0 N. Becker (4./12.), 3:0 Parisi (30.), 4:0 Redeker (37.), 4.1 Jaschinger (52.), 5:1 Parisi (68.). – Gelb-Rot: Paul (35.).

Heute, 15:30 Uhr
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
6
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Abpfiff

Tore: 1:0 Mensah-Bonsu (15.), 1:1 Steinmetz (18.), 2.1 Niebling (40.), 3:1 Wittenberg (45.), 3:2 Buff (67.), 4:2 Cicek (72.), 5:2 Choukairi (85.), 6:2 Shirendel (90.+1).

Heute, 15:30 Uhr
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
2
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Abpfiff

Nach dem 0:6 in Niedernhausen freute sich SGNler Amir Kadiric „über ein ganz anderes Auftreten als in den beiden Spielen zuvor“. Die Verletzungen von Jasmin Redzic und Kevin Kadiric gingen einher mit nachlassender Kraft, sodass der Tabellenführer noch alles klarmachte.

Tore: 0:1 Kuras (25.), 1:1, 2.1 Grünwald (40./51.), 2:2 Rodriguez (60./Foulelfmeter), 2:3 Aksu (62.), 2:4 Latifi (65.), 2:5 Matthews (90.+1).

Heute, 15:30 Uhr
SC Offheim
SC OffheimOffheim
Spvgg. Eltville
Spvgg. EltvilleEltville
6
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Abpfiff

Bei starken Offheimern legten die Rheingauer eine „sehr gute erste Hälfte hin“, lobte Clubchef Sven Klärner. Nach der Pause blieb ein dritter Handelfmeterpfiff für Eltville aus, ehe Alemannias Doppelschlag entschied.

Tore: 1:0 Moog (16.), 1:1, 1.2 Sariis (23./33., jeweils Handelfmeter), 3.2 Dankof (54.), 4:2 Kremer (59.), 5:2, 6:2 Moog (71./79.).

Fr., 13.03.2026, 20:00 Uhr
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim
1
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Abpfiff

SVE-Sprecher Kevin Bähren attestierte nach Umstellungen zur Pause eine Steigerung in der zweiten Halbzeit. Für ein Spiel wird zunächst der mit Gelb-Rot bedachte Rami Roubiou (90.+2) fehlen, bei Keeper Paul Gries, der im Ersatzspielerbereich Rot kassierte (90.+3) dürfte es länger sein. Der sonstige Feldspieler Nicklas Feidt stand erneut im Tor, machte seine Sache gut. „Wir können sehr zufrieden sein, wie er das macht“, sagt Bähren. Der Engpass im Tor hängt auch mit dem Abschied von Timo Nietsch zusammen, der im Winter aus familiären Gründen aufgehört hatte. Hicham Boukraa kehrt jetzt zurück. Einen Bericht aus Sicht von Kelsterbach seht ihr hier.

Tore: 1:0 K. Abbaba (41.), 1:1 Dalmeida (89.).