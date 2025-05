Gruppenliga: Niederlagen zum Saisonabschluss

Kreis Groß-Gerau. Der Kampf um den Abstiegsrelegationsplatz der Gruppenliga Darmstadt wurde am Mittwochabend im Fernduell im Kreis Groß-Gerau entschieden. Während der FC Alsbach durch den Rückzug von Eintracht Wald-Michelbach automatisch drei Punkte zugesprochen bekam und damit sicher den letzten Nicht-Abstiegsplatz belegt, kämpften der TSV Höchst beim SV 07 Geinsheim und der SV Hahn bei der SKV Büttelborn um den Relegationsplatz. Während Hahn unbedingt einen Sieg brauchte, hätte Höchst schon ein Punktgewinn zum Klassenerhalt gereicht. Daher gaben beide Gästemannschaften noch einmal alles und verhinderten mit ihren jeweiligen 2:1 Siegen einen harmonischen Abschied scheidender Spieler und ruhigen Saisonausklang in Büttelborn und Geinsheim.

SV 07 Geinsheim – TSV Höchst 1:2 (0:1). Für den SV 07 Geinsheim ging es nur darum, noch einmal drei Punkte einzufahren und eine turbulente Saison zu einem guten Abschluss zu bringen. „Wir hatten uns vorgenommen, David Ulrich in seinem letzten Spiel der aktiven Karriere einen schönen Abschied zu bereiten und zu gewinnen. Aufgrund der Brisanz für den Abstiegskampf und dem Abschied mehrerer Akteure hatten wir eine beachtliche Kulisse von rund 250 Zuschauern“, erklärte der Sportliche Leiter Stuart Martinez. Diese sahen eine muntere Partie, bei der Geinsheim zunächst die besseren Chancen hatte, aber vor dem Tor glücklos blieb. Jubel hingegen kurz vor der Pause bei den Anhängern des Teams aus dem Odenwald, als Lars Becker sein Team in Führung brachte. „Das war unerwartet und hat uns geschockt. Entsprechend haben sie uns dann nach dem Wiederanpfiff mit viel Druck nochmal überrannt und das zweite Tor gemacht. Danach sind sie in den Verwaltungsmodus gegangen und standen hinten sehr gut. Wir gehen jetzt ganz entspannt in die Sommerpause und sehen dann weiter“, so Martinez.