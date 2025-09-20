Gruppenliga: Nied schlägt angeschlagene SG Nassau Diedenbergen

Main-Taunus. In der Gruppenliga musste die SG Nassau Diedenbergen am Freitagabend beim FV Alemannia Nied eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Angesichts von gleich 15 personellen Ausfällen war die Ausgangslage für die Gäste alles andere als optimal. Trainer Benjamin Becker stellte sein Team entsprechend defensiver ein, um über Konter vereinzelt Nadelstiche setzen zu können.

Nied hatte dadurch von Beginn an mehr Spielanteile und kam im ersten Durchgang zu mehreren klaren Torchancen. „Wir haben es gegen einen tief stehenden Gegner gut gemacht und uns viele Chancen erspielt, leider waren wir im Abschluss zu unkonsequent“, sagte Alemannia-Coach Steffen Kaschel. Kurz vor der Pause fiel dann doch das 1:0 für die Gastgeber. Raul Rodriguez-Arenella traf in der 44. Minute. „Das 0:1 ist natürlich zu einem psychologisch unpassenden Zeitpunkt gefallen, so kurz vor der Pause, das tut weh“, erklärte Becker.

Nach dem Seitenwechsel baute Jan Becker (52.) die Führung für die Alemannia aus. Doch die SGN ließ sich nicht hängen. Schon drei Minuten später verkürzte Timo Grünewald auf 1:2 (55.). In dieser Phase drückten die Gäste auf den Ausgleich. „Nied hatte im zweiten Durchgang dem Tempo aus der ersten Halbzeit getrotzt, und so kamen wir zu einigen Möglichkeiten. Nieds Torwart hat da teilweise weltklasse pariert“, lobte Becker. Kaschel sah es ähnlich. „Wir haben die Diedenbergener Drangphase auf das 2:2 auch durch unseren gut aufgelegten Torhüter überstanden.“

Die Entscheidung fiel jedoch in den Schlussminuten. Der eingewechselte Sascha Wittenberg traf erst in der 80. Minute zum 3:1, ehe Tomislav Grubisic per Elfmeter erneut verkürzte (83.). Kurz vor Abpfiff stellte Wittenberg durch seinen Doppelpack, ebenfalls vom Punkt, den 4:2-Endstand her (90.).

Becker mit Schiri-Frust

Für Gesprächsstoff sorgte dabei vor allem die Schiedsrichterleistung. „Das war einer der schwächsten Schiris, die ich in meiner langen Laufbahn jemals erlebt habe“, ärgerte sich Becker. Beide Strafstöße seien „fragwürdig“ gewesen, der Unparteiische habe „auf Verdacht gepfiffen“ und seine Entscheidungen nicht plausibel begründen können.

Steffen Kaschel hingegen blickte am Ende zufrieden auf das Resultat. „Letztlich haben wir weitere drei Punkte für den Klassenerhalt eingefahren.“