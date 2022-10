Eintracht braucht Punkte! – Foto: Dominik Claus

Gruppenliga: Neues Spiel, fast alte Situation Eintracht Bürstadt braucht dringend Derbypunkte gegen Riedrode+++Zwei Ausfälle

Bergstraße. Als sich Eintracht Bürstadt und die FSG Riedrode am vorletzten Spieltag der Saison 2021/22 letztmals gegenüberstanden, brannte bei den Bürstädtern die Luft. Die Eintracht war in größter Not, was den Klassenerhalt betrifft. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund wendete quasi mit dem Schlusspfiff den Abstieg noch ab. Das 3:3 im Derby war in diesem Zusammenhang eine wichtige Wegmarke.

„Der Punkt hat uns sehr weitergeholfen“ Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher hat den jüngsten Nachbarschaftsvergleich denn auch in guten Erinnerungen behalten. „Der Punkt hat uns sehr weitergeholfen“, sagt er. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften ab 15.30 Uhr in Bürstadt wieder gegenüber, und die Vorzeichen ähneln sich. Die Bürstädtern stehen als Zwölfter sie auf dem Relegationsrang gegen den Abstieg, die FSG ist Dritter. Haßlöcher hat angesichts der wachsenden Probleme das eigene Team in den Fokus gerückt: „Wir müssen auf uns gucken, weniger auf den Gegner.“ Riedrode sei sicher der Favorit, zumal bei den Gastgebern der Einsatz von Xhino Dushaj höchst unsicher ist. Der albanische Offensivspieler hat aus beruflichen Gründen nicht trainieren können. FSG Offensive geschwächt

Aber auch die Riedroder Offensive könnte am Sonntag entscheidend geschwächt sein, weil Sinisa Pitlovic nach der Gelb-Roten Karte gegen Geinsheim gesperrt ist. FSG-Trainer Duro Bozanovic kommentiert den Platzverweis für seinen nicht zu ersetzenden Offensivspieler wie folgt: „Ich habe den Schiedsrichter am letzten Wochenende nicht wirklich gelobt.“ Bozanovic sah am vergangenen Sonntag ebenfalls Gelb.

