Der SV 07 will dem Gruppenliga-Aufsteiger Walldorf II ein schweres Spiel bieten. – Foto: Dirk Affeldt

Gruppenliga: Nauheim will Latte für RW hoch hängen Walldorfer Fußballer haben als einziges Team der Gruppenliga zuhause noch keinen Punkt abgegeben

Kreis Gross-Gerau . Noch zwei Derbys stehen dem SV 07 Nauheim bevor, ehe die Gruppenliga Darmstadt in die Winterpause geht. Am 11. Dezember erwartet der Tabellenzwölfte den SV 07 Geinsheim. Erst einmal aber geht es für die Mannschaft des Trainerduos Markus Cube/Jonas Schuster am Sonntag (4.), 12 Uhr, zum SV Rot-Weiß Walldorf II.

Die für den SV 07 ungewöhnlich frühe Anstoßzeit, die eine frühere Wettkampfvorbereitung am Spieltag erfordert, findet Schuster schwierig. Ohnehin erwartet die Blau-Weißen eine enorme Herausforderung beim Ligazweiten, der ihnen im Hinspiel eine 0:5-Niederlage beigebracht hat. Druck hätten die Nullsiebener in Walldorf also nicht: „Niemand erwartet dort etwas von uns“, sagt Schuster. Erst recht deshalb, weil die Nauheimer auf die verletzten Norman Harth – der Torjäger hat sich wahrscheinlich einen Meniskusriss zugezogen – und Hicham Ouchan sowie den verreisten Jan Gerlach verzichten müssen. Mit Blick auf die jüngste Nauheimer Erfolgsserie mit neun Punkten aus fünf Partien sagt Schuster aber auch: „Wir wollen die Latte, über die Walldorf springen muss, möglichst hoch hängen.“ Welche Sprungkraft die Rot-Weißen haben, lassen drei Siege in Folge erahnen (plus das jüngste kampflose 3:0 gegen Heppenheim). Außerdem hat das Team um Trainer Ercan Dursun wohl kaum vor, ausgerechnet in seinem letzten Punktspiel dieses Kalenderjahrs die erste Heimniederlage zu kassieren. Der Aufsteiger ist gar die einzige Mannschaft dieser Liga, die zu Hause noch keinen einzigen Punkt abgegeben hat. Die Favoritenfrage wäre also geklärt. Knifflige Aufgabe für Büttelborn