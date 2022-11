Gruppenliga: Nah dran an Spitzenreiter Darmstadt Im Spitzenspiel muss sich VfR Groß-Gerau erst in der Nachspielzeit geschlagen geben

Kreis Groß-Gerau. Zum vierten Mal in Folge führte Gruppenligist SV 07 Nauheim mit 2:0. Aber anders als zuletzt, da nur ein 2:2 herauskam, brachten die Nauheimer den Vorsprung diesmal auch ins Ziel. VfR Groß-Gerau muss sich erst in der Nachspielzeit beim Spitzenreiter Darmstadt geschlagen geben.

SV 07 Nauheim – Eintracht Bürstadt 2:0 (2:0). Die Mannschaft des Trainergespanns Markus Cube und Jonas Schuster hätte sogar höher gewinnen können. „Wir waren sehr geordnet über die gesamten 90 Minuten und haben dem Gegner wenig zugelassen“, resümierte Cube und lobte seine Mannschaft für viel Einsatz und Siegeswillen: „Damit haben wir uns den Sieg verdient.“ Eine Ecke nach der anderen holte der SV 07 in der ersten Halbzeit heraus. Aber nur Moritz Leyendecker und Yasin Kapucu mittels Foulelfmeter, an Paul Pfeffer verursacht, schossen Tore. Auch Nauheims Torhüter Steven Hart musste im ersten Durchgang einige Male eingreifen. Aber wirklich torgefährlich waren diese Aktionen nicht. Nach der Pause versäumte es der SV 07 bei einigen Angriffen, da statt eines Schusses jedesmal ein Querpass zu viel gespielt wurde, noch mehr Tore zu erzielen.

Nauheim: Hart – Demirkaya, Leyendecker, Pfeffer, Yap, Harth (60. Boomgaarden), Kapucu (76. Bojand), Staiger, Ilias Syah (66. Stein), Gerlach (82. Grosskloss), Bozikovic (46. Thar). Tore: 1:0 Leyendecker (26.), 2:0 Kapucu (40./Foulelfmeter). Schiedsrichter: Schubert (Lindenholzhausen). Zuschauer: 50. Gelb-Rote Karte: Berisha (Bürstadt/90+2.).

SV 07 Geinsheim – FC Fürth 2:0 (0:0). Wie erwartet wurde die Partie zu einer schwierigen Angelegenheit für die Geinsheimer. Vor allem in den ersten 45 Minuten war es eine Begegnung auf Augenhöhe. Das Gehäuse der Hausherren geriet im ersten Abschnitt nur einmal in Gefahr, als Torhüter Dennis Kiesel gegen Lucas Oppermann parierte. Für den SV 07 konnte David Ulrich in zwei Situationen den guten Fürther Schlussmann AlexanderSchneider überwinden. „Das 0:0 war leistungsgerecht“, gab Spielertrainer Florian Auer zu. Direkt nach der Pause wurde die Begegnung durch die beiden Treffer durch David Ulrich (52./54.) entschieden. Durch die Einwechselung von Nikolai Krimphove wurde das Geinsheimer Team vor allem spielerische stärker. Obwohl die Odenwälder offensiver wurde, geriet das Geinsheimer Gehäuse mit dem sicheren Torhüter Dennis Kiesel nicht ernsthaft in Gefahr.

SV 07 Geinsheim: Kiesel – Sorge, Maier (46. Krimphove), Keller, Ulrich, Celik, Melchior, Hahn, Ngo (74. De Nunzio), Engel, Krumb (76. Losert). Tore: 1:0 Ulrich (52.), 2:0 Ulrich (54.). Schiedsrichter: Kevin Kuchler (Kaichen). Zuschauer: 80.