Gruppenliga: Nächste Klatsche für Höchst

Keine Punkte für den TSV Höchst (Archiv). – Foto: Dominik Claus

Rüsselsheim. Der TSV Höchst hat in der Gruppenliga die nächste Klatsche eingesteckt. Nach dem 0:5 gegen den SV Münster zum Auftakt verloren die Odenwälder bei Dersim Rüsselsheim klar mit 3:7 (1:4). Dabei lag der TSV bereits nach fünf Minuten mit 0:2 zurück. „Nach so einem Start ist natürlich jeglicher Matchplan, den du dir im Vorhinein überlegst, vollkommen hinfällig“, sagte der Höchster Trainer Christian Stapp. Zwar kamen die Odenwälder durch Leon Luft zurück, der nach zwanzig Minuten auf 1:2 verkürzte. Bis zur Pause kassierte der Aufsteiger allerdings noch zwei weitere Gegentore, sodass es mit 1:4 aus Höchster Sicht in die Halbzeit ging.

„Wir haben heute wie schon gegen Münster gemerkt, dass die Gruppenliga mit der Kreisoberliga nicht zu vergleichen ist. Wenn du hier Fehler machst, dann bestraft der Gegner das mit einer brutalen Effizienz“, sagte Stapp. Obwohl seine Mannschaft nach einer knappen Stunde sogar noch das 1:5 hinnehmen musste, bewies das Team Moral und startete dank der Treffer von Patrick Kepper (69.) und Lars Becker (80.) noch eine Aufholjagd. Angreifer Lukas Gebhardt hatte sogar noch die Chance auf den 4:5-Anschlusstreffer.

Dersim zeigte sich aber weiter eiskalt und sorgte mit den Treffern Nummer sechs und sieben wieder für klare Verhältnisse. „Dass wir das Spiel am Ende mit vier Toren Unterschied verlieren, ist dann schon etwas enttäuschend, da wir in der zweiten Halbzeit Moral bewiesen haben“, erklärte Stapp. Gleichzeitig betonte der 46-Jährige, dass seine vergleichsweise junge Mannschaft einen Lernprozess absolviere. „Ich bin überzeugt, dass wir aus solchen Spielen lernen können und es dann im weiteren Verlauf der Runde immer besser machen werden“, meint Stapp.

Die nächste Gelegenheit bietet sich Höchst bereits am Mittwoch, wenn das Team den SV Groß-Bieberau um 19 Uhr an der Jahnstraße empfängt. Groß-Bieberau legte trotz namhafter Abgänge um Angreifer Osman Aktürk mit sechs Punkten aus zwei Spielen einen Traumstart hin. „Das wird das nächste Spiel, in dem wir sicherlich nicht der Favorit sein werden. Gleichzeitig wollen wir unbedingt anfangen, unsere ersten Punkte zu holen, und dem Derbycharakter entsprechend alles für den Heimdreier geben“, so Stapp.



