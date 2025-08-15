 2025-08-14T11:39:53.462Z

Auf erste Punkte aus: Der SV Münster (links Denis Niederhaus) hat die ersten beiden Spiele in der Fußball-Gruppenliga verloren - zuletzt mit 0:2 bei Viktoria Griesheim (rechts Samuel Andolina). Nun soll Zählbares her für den SVM, während die Viktoria nachlegen will. Foto: Peter Henrich
Gruppenliga: Münster will in die Spur finden

Aufsteiger Altheim kassiert erste Niederlage +++ Viktoria will nachlegen, Münster erstmals punkten

Darmstadt. Im dritten Spiel hat es den TSV Altheim erstmals erwischt: Der Aufsteiger kassierte mit dem 1:4 (1:2) bei der SG Wald-Michelbach in der Gruppenliga seine erste Niederlage. Nach bisher vier Punkten begann es für den TSV durch das frühe 1:0 durch Kozlu (3.) auch in Wald-Michelbach gut. Doch der Gastgeber drehte die vorgezogene Partie durch Naas (7.) und Schmidt (15.). Altheims Barak (80.) mit einem Eigentor und Ripper (84.) sorgten für den Endstand.

Bereits am Samstag (15 Uhr) ist der SV Groß-Bieberau gegen Aufsteiger TSV Seckmauern gefordert. Die Gäste sind mit einem Sieg und einem Remis gestartet und haben gezeigt, dass sie auch in der neuen Liga eine gute Rolle spielen können. Groß-Bieberau, zuletzt 2:3 gegen Auerbach unterlegen, sieht sich jetzt in der Pflicht, zu punkten – was gegen die Gäste keine leichte Aufgabe wird.

Einen Fehlstart mit zwei Niederlagen beklagt der SV Münster. Gegen den FC 07 Bensheim heißt es am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr), die ersten Zähler einzufahren. Die Bergsträßer (ein Punkt) sind ebenfalls nicht gut in die Saison gekommen. Für Münster gilt es, auf Sieg zu spielen und den ersten Dreier einzufahren. Schließlich ist der SVM derzeit die einzige Mannschaft der Liga, die noch ohne Punkt ist.

Alsbach wäre mit Remis in Auerbach zufrieden

Der FC Alsbach muss am Sonntag bei der TSV Auerbach ran. Die Gastgeber sind mit zwei Siegen gestartet, stehen derzeit ganz vorne in der Tabelle und zählen zu den Aufstiegskandidaten. Alsbach wäre mit einem Remis im Derby sicherlich zufrieden, doch wird man sich dem großen Offensivdruck der Auerbacher stellen müssen. Solide Abwehrarbeit ist also gefragt, um die Grundlage für einen Teilerfolg legen zu können.

Viktoria Griesheim ist am Sonntag zu Gast beim SV 07 Geinsheim. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Münster fährt die Viktoria mit einer Portion Selbstbewusstsein ins Ried. Zumal die Gastgeber bislang noch ohne Sieg sind und deshalb etwas unter Druck stehen. Hinzu kommt die deutliche 1:5-Schlappe zuletzt bei Aufsteiger VfB Ginsheim. Von daher rechnen sich die Griesheimer also etwas aus – sie wollen nachlegen.

