Gruppenliga: Münster verdient sich den Ausgleich Gruppenligist trifft spät gegen Griesheim +++ Auch Alsbach mit Remis +++ Altheim verliert zu deutlich von Michael Sobota · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Laufduell: Der SV Münster (links Tareq Hamed) und Viktoria Griesheim (rechts daneben Patrick Stumpf) trennten sich in der Fußball-Gruppenliga mit einem 1:1. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga ist die Winterpause für einige Vereine bereits beendet, weil Nachholspiele auf dem Programm standen. Dabei trennten sich im Abstiegsderby der FC Alsbach und der SV Fürth mit 2:2. Ebenfalls unentschieden spielten der SV Münster und Viktoria Griesheim. Die TS Ober-Roden setzte sich mit 4:1 gegen den TSV Altheim durch.

Die Gäste begannen konzentriert und druckvoll. Das Fürther 1:0 von Dolicanin (10.) war die Folge. Alsbach arbeitete sich in die Partie hinein und kam durch Schwalm zu einer guten Möglichkeit. Nach einer halben Stunde hatte Alsbach mehr Spielanteile und konnte viele Zweikämpfe für sich entscheiden. Folgerichtig fiel dann auch der Ausgleich, den Dörr (36.) per Foulelfmeter erzielte, nachdem Turcanu regelwidrig im Fürther Strafraum zu Fall gebracht worden war. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das druckvolle Spiel der Gastgeber fort. Arfai (54.) verpasste die Führung nur knapp. Danach war es Luke Schwalm (63.), der nach einem Eckball von Kappermann den Ball über die Torlinie zum 2:1 stocherte. Ein Rückschlag für den FCA war die Gelb-Rote Karte gegen Luis Schwalm (68.). Turcanu (80.) hätte die Partie für die Gastgeber entscheiden können, doch landete sein Schuss an der Torlatte. In der turbulenten Schlussphase hielt FCA-Schlussmann Bonias einen Foulelfmeter (90.+1), doch gelang den Gästen mit der letzten Aktion im Spiel durch Diefenbach (90.+5) doch noch der Ausgleich.

Die Anfangsphase der Partie wurde von Münster beherrscht. Die wohl beste Chancen der ersten halben Stunde hatte Korndörfer (21.), der mit einem Schuss die Torlatte traf. Danach kam Griesheim besser ins Spiel und erarbeitete sich Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Stumpf (38.) zur Gästeführung. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb die Viktoria zunächst am Drücker, ohne aber gefährlich zu sein. Mit zunehmender Spielzeit bekam der SVM wieder Oberwasser und Möglichkeiten. Der eingewechselte Huther (81.) war es dann, der den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich für Münster erzielte. In der Nachspielzeit verpasste Huther den Siegtreffer nur knapp. „Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung, obwohl wir über das ganze Spiel gesehen die besseren Torchancen hatte“, meinte Münsters Trainer Naser Selmanaj.