Gruppenliga: Münster strebt tragende Rolle an

Münster. Ohne Zweifel gehört der SV Münster zu den spielerisch stärksten Mannschaften der Gruppenliga Darmstadt. Auch in der anstehenden Saison will der SVM eine tragende Rolle in der Liga spielen, nachdem die vergangene Runde auf Platz fünf beendet wurde. Aus Sicht von Trainer Naser Selmanaj ein gutes Ergebnis, auch wenn er größeres Potenzial in seiner Mannschaft gesehen hatte.

„Wir haben uns in der Abwehr stabilisiert. Vorne haben wir zwar viele Torchancen erspielt, aber nicht in Tore umgemünzt. Viel Aufwand haben wir oftmals betrieben und dabei wenig Ertrag erzielt", so der langjährige Trainer des früheren Verbandsligisten. Das soll natürlich besser werden.

Nur drei Abgänge hat Münster zu verzeichnen, dies aber Stammkräfte. So ist Münsters erfolgreichster Torschütze Damian Köllhofer (zwölf Treffer) zum Kreisoberligisten Germania Eberstadt gewechselt. Arian Sahitolli hat seine Laufbahn beendet, Benedikt Krall sich Verbandsligist Germania Ober-Roden angeschlossen. Vom SV Traisa gekommen ist Amanuel Abreha für das zentrale Mittelfeld. Als Neuzugänge betrachtet Trainer Selmanaj zudem die beiden Langzeitverletzten Jonas Seib (Kreuzbandriss) und Tarik Hamed (sieben Monate Pause), die ins Team zurückkehren. Von dem Trio erhofft sich Selmanaj eine spürbare Steigerung der Qualität im Spiel seines Teams. Hinzu kommen noch Luca Steinhoff und Eric Popii aus der zweiten Mannschaft, die den 22-Mann-Kader komplettieren.