Zusammenhalt: Der SV Münster trifft im ersten Saisonspiel der Fußball-Gruppenliga auf Aufsteiger VfB Ginsheim. Foto: Guido Schiek

Gruppenliga: Münster bestreitet das Auftaktspiel SVM erwartet ambitionierten Aufsteiger +++ Viktoria Griesheim muss in Riedrode ran Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim SV Münster

Darmstadt-Dieburg. Anpfiff zur Saison, auch in der Gruppenliga Darmstadt. Bereits an diesem Freitag (19.30 Uhr) eröffnet der SV Münster in einer vorgezogenen Partie gegen den ambitionierten VfB Ginsheim den Spielbetrieb. Für Münster beginnt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga die dritte Saison in der Klasse. Für Trainer Naser Selmanaj und seine Mannschaft wird das Ergebnis gegen den Aufsteiger ein erster Fingerzeig sein, ob sich die auf verschiedenen Positionen veränderte Mannschaft trotz der unrunden Vorbereitung bereits zusammengefunden hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 19:30 Uhr SV 1919 Münster SV Münster VfB Ginsheim VfB Ginsheim 19:30 PUSH

Für Aufsteiger TSV Altheim geht es am Sonntag (15 Uhr) zum SV 07 Geinsheim. Mit einer verjüngten Mannschaft ist für den TSV die Zielvorgabe der Klassenerhalt. Mit Geinsheim trifft man auf eine etablierte und routinierte Mannschaft, die vor allem auf ihre Heimstärke setzt. Für Altheim wäre daher ein Remis zum Auftakt ein gutes Ergebnis.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr SV 07 Geinsheim SV Geinsheim TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH

Für Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim geht es am Sonntag (15 Uhr) zur FSG Riedrode. Für Griesheim gilt es, möglichst gleich ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Schließlich will die Viktoria sich in der Liga schnell stabilisieren, um perspektivisch auch wieder höhere Ziele anstreben zu können. Allerdings trifft man auf einen Gegner, der zu den stärkeren Teams der Klasse gehört.

So., 03.08.2025, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH

Kellerkinder treffen sich in Alsbach Der FC Alsbach empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) die Mannschaft von Dersim Rüsselsheim. Beide Teams haben die vergangene Saison als Tabellennachbarn im unteren Drittel mit dem Klassenerhalt beendet. Dabei war die Bilanz des FCA gegen Dersim negativ. Zuhause verlor Alsbach mit 1:2, in Rüsselsheim mit 2:3. Es wird also Zeit für die Bergsträßer, die Trendwende gegen die Rüsselsheimer mit einem Sieg einzuläuten.

So., 03.08.2025, 15:30 Uhr FC Alsbach FC Alsbach SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:30 live PUSH

Für den SV Groß-Bieberau beginnt die Saison erst kommenden Mittwoch (20 Uhr) mit dem Spiel beim FC Fürth, weil die Partie auf Wunsch des Aufsteigers unter die Woche verlegt wurde.