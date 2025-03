Davide Lombardi, Marvin Wiesenäcker, Francesco Torino und Sebastian Krieg von Gruppenligist SKV Büttelborn jubeln. Foto: Marc Schüler

Gruppenliga: Mühsamer Sieg für SKV Büttelborn Neu-Trainer Ercan Dursun mit erfolgreichem Heimdebüt +++ Dersim Rüsselsheim verbucht ein wichtiges Erfolgserlebnis

Kreis Groß-Gerau (arc). Ein mit viel Mühe erfolgreiches Heimdebüt feierte der neue Trainer der SKV Büttelborn, Ercan Dursun, am Sonntag gegen die SKG Bickenbach in der Gruppenliga Darmstadt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. SKV geht mit zwei Foulelfmetern in Führung

SKV Büttelborn – SKG Bickenbach 3:2 (3:0). Selber schwer machten es sich die Gäste, die früh zweimal nur per Foulspiel die Büttelborner Angriffe zu stoppen wussten. Davide Lombardi bedankte sich beide Male. Anschließend schalteten die Gastgeber etwas zurück. Gerade als es so aussah als ob Bickenbach das Spiel mehr in die Büttelborner Hälfte verlagern könne, gelang der SKV ein lehrbuchmäßiger Konter, den Sebastian Krieg mit einem strammen Schuss aus zehn Metern zum 3:0 abschloss. Nach der Pause wähnte sich Büttelborn als klarer Sieger und ließ Bickenbach zurück in die Partie kommen. Die Gäste bedankten sich mit zwei verdienten Treffern und sorgten damit für eine spannende Schlussphase. Dabei konnten sich die Büttelborner bei Schlussmann Stefano Francioso bedanken, der in der 96. Minute einen Freistoß mit sehenswerter Parade an die Latte lenkte.

Tore: 1:0, 2:0 D. Lombardi (5., 8/jeweils FE), 3:0 Krieg (35.), 3:1 Anding (68.), 3:2 Hauser (83.). Gelb-Rote Karte: F. Lombardi (88.). Gestern, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SKG Bickenbach Bickenbach 3 2 Abpfiff FC Alsbach – Dersim Rüsselsheim 1:2 (1:1). Ein Erfolgserlebnis konnte Dersim beim FC Alsbach brauchen. 2:1 siegten die Rüsselsheimer, konnten am Konkurrenten im Abstiegskampf vorbeiziehen und liegen nun nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Rachid Dadda, Sportlicher Leiter von Dersim, sprach von einem „Arbeitssieg. Wir wollten den Sieg mehr. Das Zusammenspiel der neuen Mannschaft ist aber noch lange nicht bei 100 Prozent.“ Bereits in der vierten Minute war es mit Oualid Garte einer der wenigen bei Dersim verbliebenen Akteure, der die Gäste per Kopfball nach einer Ecke in Führung brachte. Doch Alsbach antwortete prompt und kam durch Jordan Dörr zum verdienten Ausgleich. Beide Teams versuchten daraufhin, die Führung zu übernehmen. Doch der Treffer wollte bis zur Pause einfach nicht fallen. Danach blieb es ein umkämpftes, enges Spiel. Einen Rückschlag für Dersim gab es durch Gelb-Rot wegen Reklamierens für Mounir Saharaoui (66.). Doch auch Vebi Ferati musste wenig später vom Platz und so war wieder alles offen. Kemal Acar erzielte den Siegtreffer (81.). Tore: 0:1 Garte (4.), 1:1 Dörr (8.), 1:2 Acar (81.). Gelb-Rote Karten: Saharoui (66.), Ferati (75.).

SV 07 Geinsheim hat in Riedrode wenig zu melden FSG Riedrode – SV 07 Geinsheim 6:3 (5:1). Ein schweres Spiel erwartete Geinsheims Trainer Kim Ginkel und er sollte recht behalten. „Wir haben in Riedrode noch nie gut ausgesehen“, sagte Ginkel fast schon prophetisch, denn am Ende stand es 6:3 für die Gastgeber. „Die Anfangsphase war ok, wir haben geführt und dann haben wir auf einmal verteidigt wie eine Schülermannschaft“, kritisiert Ginkel. Für ihn war es die schlimmste halbe Stunde, die dann folgte, denn zur Pause stand es bereits 5:1 für Riedrode. „Wir hatten gute Chancen, aber diese immer wieder vergeben.“ Geinsheim traf zwar, bekam aber fast im Gegenzug den nächsten Gegentreffer. „Beide Mannschaften haben nicht gut verteidigt, das Spiel hätte auch 12:10 ausgehen können“, so der SV 07-Coach. Tore: 0:1 Finger (7.), 1:1 Kilian (18.), 2:1 Keim (ET), 3:1 Akcan (26.), 4:1 Schuchmann (35.), 5:1 Salzmann (40.), 5:2 Celik (57.), 6:2 Seyfried (63.), 6:3 Lohsert (88.).