Die letzten beiden Vergleiche mit dem FC Fürth (links Robby Weimar) konnte Gruppenligist TSV Höchst (mit Pascal Tschepke) für sich entscheiden. Am Samstag geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Guido Schiek

Gruppenliga: Mindestens vier Punkte müssen her TSV Höchst beim FC Fürth unter Druck +++ TSV Seckmauern freut sich auf „Bonusspiel“

ODENWALDKREIS. In der Gruppenliga Darmstadt gastiert der TSV Höchst am Samstag (3.) um 16 Uhr zum wichtigen Duell beim Tabellenvorletzten FC Fürth. Der TSV Seckmauern hat am Sonntag (4.) ab 14 Uhr den Spitzenreiter FCA Darmstadt zu Gast. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald warten zum Abschluss des Jahres schwere Aufgaben auf den TV Fränkisch-Crumbach, der am Sonntag um 14 Uhr den SV Hummetroth empfängt.

Aufschwung in Höchst Mindestens vier Punkte müssen her – die Ansage von Daniel Simoes ist klar: „Wir müssen in den letzten beiden Spielen punkten und möglichst eines davon gewinnen“, sagt der Spielertrainer des TSV Höchst, der nach dem 0:3 gegen Langstadt/Babenhausen inzwischen schon neun Spiele auf einen Sieg wartet. „In den letzten Wochen klappt alles schon wieder ein bisschen besser, das merken wir in jedem Training. Auch die jungen Spieler kommen inzwischen mehr aus sich heraus. Gegen Seckmauern waren wir aus meiner Sicht schon die bessere Mannschaft, mit Langstadt hatten wir dann einfach einen starken Gegner“, erklärt Simoes weiter. Zwar habe der TSV gegen den Tabellenvierten sein „Bestmögliches versucht“, nach dem 0:2 habe man aber gemerkt, dass die Spieler den derzeitigen Negativlauf im Kopf haben und entsprechend nichts mehr ging. „Im Großen und Ganzen haben wir verdient verloren“, stellt Simoes klar.

Nun hat Höchst in der Tabelle allerdings nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieht sich erstmals in dieser Saison einer Drucksituation gegenüber. Gegen den Tabellenvorletzten FC Fürth müsse an diesem Samstag entsprechend ein Sieg her, auch wenn Simoes „ein schwieriges, zähes Spiel erwartet“. Immerhin stehe der FC nicht gerade verdient so weit hinten, wie der Spielertrainer anmerkt: „Sie verlieren ihre Spiele immer sehr knapp und könnten sicher auch zehn Punkte mehr auf dem Konto haben.“ Ganz so eng war das Ergebnis im Hinspiel nicht, als der TSV mit 5:3 gewann. Neben den Langzeitverletzten Rico Blecher, Markus Rinnert oder Dennis Plotzki könnte gegen Fürth auch noch der eine oder andere erkrankte Spieler ausfallen. Dennoch glaubt Simoes an eine schlagkräftige Truppe und hofft, „dass wir vom Kopf her frei aufspielen können“. Vorfreude auf das Duell mit dem Spitzenreiter

Eigentlich war der TSV Seckmauern am vergangenen Wochenende auf Augenhöhe mit Gegner Bensheim, letztlich hätten aber die ersten beiden Standard-Gegentore über die 0:2-Niederlage entschieden, wie Trainer Albano Carneiro erklärt. „Das Momentum hätte genauso gut auf unserer Seite sein können.“ Dennoch sei die Niederlage zu verschmerzen gewesen – zumindest besser als die Gelb-Rote Karte gegen Spielmacher Dario Hener, der somit im kommenden Duell gegen Tabellenführer FCA Darmstadt ausfallen wird. Seit dem Hinspiel, das Darmstadt klar mit 7:2 für sich entschied, hat sich Seckmauern allerdings deutlich gesteigert, unter anderem auch den Tabellendritten VfR Groß-Gerau geschlagen (3:1). Entsprechend entspannt geht Carneiro die kommende Aufgabe an: „Wenn alles passt, können wir jedem Paroli bieten. Das wird eine riesengroße Herausforderung, aber die Jungs freuen sich darauf, sich mit dem Tabellenführer zu messen. Es ist schade, dass nicht alle dabei sind, aber ich vertraue den Jungs, die spielen. Sie haben es auch verdient.“