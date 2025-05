Ein letztes Mal gewinnen: Der Türkische SV kann am Sonntag in Hochheim die Meisterschaft klarmachen. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Gruppenliga: Meisterschaft für Türkischen SV zum Greifen nah Showdown in der Gruppenliga: Während der Türkische SV Wiesbaden den direkten Aufstieg klarmachen kann, hat die SpVgg Eltville den Klassenerhalt in der eigenen Hand

Wiesbaden. Für die Gruppenliga-Fußballer des Türkischen SV Wiesbaden ist die Meisterschaft und der direkte Aufstieg in die Verbandsliga zum greifen nah. Mit 5:2 setzte sich der TSV am Donnerstagabend gegen Germania Weilbach durch, muss zum Saisonabschluss am Sonntag (15:30 Uhr) die letzte Hürde bei der SpVgg Hochheim nehmen. "Die haben nichts zu verlieren", fordert TSV-Coach Gökhan Caliskan gegen bereits abgestiegene Hochheimer ein letztes Mal Konzentration ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der Heimsieg gegen Weilbach markierte den 20. Sieg in Folge - eine Serie, die definitiv seines gleichen sucht. "Es war ein harter Kampf, Weilbach hat alles gegeben und uns alles abverlangt", ging der Sieg laut Caliskan keineswegs leicht über die Feder. Nach frühem Rückstand nach Eigentor von Richard Ofosu rollte er jedoch, der Offensiv-Express des TSV. Nach Toren von Jallow (16.), Rudi (26.), Amallah (43.) und Bektas (60.) nach der Pause, stellte der Spitzenreiter auf 4:1. Auch der Anschlusstreffer von Christoph Hame zum 2:4 ließ die Heimelf nicht zittern - auch, weil Amallah (77.) eine Viertelstunde später zum 5:2-Endstand traf. "Wir können auch kämpfen", streicht Caliskan eine Qualität seiner Mannschaft heraus, die bei etlichen Offensivspektakeln häufig untergeht. Bei einem Patzer von Limburg - die den VfB Unterliederbach jedoch mit 7:3 abfertigten - hätte sich der TSV bereits einen Spieltag vor Schluss zum Meister küren können.

Nun muss gegen Hochheim ein letzter Sieg her - der 21. in Folge. Denn: Limburg werde in Erbenheim "nicht patzen", ist sich Caliskan sicher. Für das Saisonfinale steht derweil nur hinter Pierre Massfeller, der bekanntlich nach Saisonende zum SV Erbenheim wechseln wird, aufgrund einer Bänderdehnung ein Fragezeichen.