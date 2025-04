Gruppenliga: Lombardi-Verletzung schwächt SKV Büttelborn

Hatten die Rüsselsheimer noch Hoffnung, mit einem frühen Tor den Meister überraschen zu können, kam es genau andersherum. In der 16. Minute nutzte Simon Felde eine Chance eiskalt aus und brachte die Gäste in Führung. Leon Raitz legte in der 43. Minute zum 0:2-Pausenstand nach und konnte nach dem Seitenwechsel noch zweimal einnetzen. Dersim rutscht somit auf Platz 15 ab, vier Punkte fehlen dem Team zum Nichtabstiegsplatz.

Eine bittere Heimniederlage musste die SKV Büttelborn einstecken. Dabei hätten die Gastgeber durchaus einen Punkt verdient gehabt, doch eine kurze Schwächephase nach der Verletzung von Davide Lombardi brachte die Gäste aus Riedrode auf die Siegerstraße.

Schon in der ersten Halbzeit hatten die Büttelborner kein Glück und dann kam auch noch das fußballsprichwörtliche Pech hinzu. Rojhat Akcan stand bei einem der Gästeangriffe goldrichtig und markierte das 0:1. Anschließend drängte Büttelborn auf den Ausgleich, während Riedrode konterte. Erst in der 41. Minute gelang es Marvin Wiesenäcker, aus etwa zehn Metern abzuziehen, und der Ball zappelte im Netz zum verdienten Ausgleich.

Nach der Pause spielte sich zunächst mehr in der Hälfte der Gäste ab. An der Strafraumgrenze wurde Davide Lombardi zu Fall gebracht und blieb liegen (51.). Mit Verdacht auf Bänderverletzung musste der Routinier ausgewechselt werden und Riedrode nutzte die kurze Schwächephase der SKV aus und übernahm die Partie. Zweimal stimmte die Zuordnung in der Büttelborner Hintermannschaft nicht, das nutzte Riedrode eiskalt aus. Ayman Zariouh gelang der Anschlusstreffer (76.) und Büttelborn hatte weitere Ausgleichschancen, doch am Ende blieb es beim 2:3. „Von der Einstellung und vom Einsatzwillen her, war es sehr gut. Gegen einen starken Gegner haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine Schwächephase und machten hinten Fehler, aber sonst bin ich zufrieden“, analysierte Büttelborns Interimstrainer Jörg Nowka.

Tore: 0:1 Akcan (15.), 1:1 Wiesenäcker (41.), 1:2 Schuchmann (51.), 1:3 Kilian (60.), 2:3 Zariouh (76.).

SV 07 Geinsheim hat in Fürth Aluminiumpech

Nichts zu gewinnen gab es für den SV 07 Geinsheim beim SV Fürth. Mit 0:3 unterlag das Team von Trainer Kim Ginkel im Odenwald. Yannick Marx war dabei für die Gastgeber der Matchwinner und markierte alle drei Fürther Treffer. „Wir sind schlecht gestartet und Fürth war einfach wacher. Das Ergebnis ist ein Tor zu hoch ausgefallen, aber das Ergebnis geht in Ordnung. Wir hatten schon einige Chancen mit Latten- und Pfostentreffern und einen Treffer sicher verdient gehabt, konnten aber insgesamt gesehen nicht an die Leistung vom Büttelborn-Spiel anknüpfen. Fürth spielte einfach effektiver“, analysierte Jan Finger die Partie, der mit Stuart Martinez zusammen die neue sportliche Leitung im Verein bildet.

Tore: 1:0 Marx (9.), 2:0 Marx (55.), 3:0 Marx (57.).