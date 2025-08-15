Gruppenliga: Lob für VfL Biedenkopfs „Mindset“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Biedenkopf. Mit vier Zählern aus zwei Partien ist Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf ordentlich in die Saison gestartet. Gelänge am Sonntag (15.30 Uhr) beim bislang noch punktlosen SC Waldgirmes II ein Dreierpack, dann ginge der VfL mit ganz viel Rückenwind in die beiden Heimspiele der kommenden englischen Woche.