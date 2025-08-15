 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
„Dirigent“ Sascha Krellig und der VfL Biedenkopf gastieren am Sonntag beim SC Waldgirmes II. © Jens Kaliske
Gruppenliga: Lob für VfL Biedenkopfs „Mindset“

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf will den ordentlichen Saisonstart veredeln und sich bei Waldgirmes II den Rückenwind für die bevorstehende Englische Woche holen +++

Biedenkopf. Mit vier Zählern aus zwei Partien ist Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf ordentlich in die Saison gestartet. Gelänge am Sonntag (15.30 Uhr) beim bislang noch punktlosen SC Waldgirmes II ein Dreierpack, dann ginge der VfL mit ganz viel Rückenwind in die beiden Heimspiele der kommenden englischen Woche.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.8.2025, 18:38 Uhr
