Ligabericht
Der TSV Seckmauern verschaffte sich mit dem knappen Auswärtssieg gegen Alsbach etwas Luft.
Der TSV Seckmauern verschaffte sich mit dem knappen Auswärtssieg gegen Alsbach etwas Luft. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Gruppenliga live: Seckmauern eröffnet Spieltag mit Auswärtssieg

TSV schlägt den FC Alsbach am Freitagabend mit 1:0 +++ Zweiter gegen Dritter am Sonntag +++ Dersim nach turbulenten Wochen gegen Altheim gefordert

Darmstadt. Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert. Die Tabelle hat als bereits ordentlich Aussagekraft. Und zeigt zwei Aufsteiger, die seit Wochen die Liga aufmischen. Der VfB Ginsheim will als Tabellenführer beim FC 07 Bensheim bestehen. Der FC Fürth, aktuell formstärkstes Team der Liga, gastiert bei der FSG Riedrode zum Spitzenspiel. Die Kellerkinder Geinsheim und Büttelborn hoffen in Heimspielen auf die Wende. Viktoria Griesheim, nach Punktabzug nur Tabellenachter, ist gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach gefordert. Am Fritagabend eröffnete der TSV Seckmauern den Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Alsbach und setzt sich tabellarisch vor den FCA. Nach den jüngsten Turbulenzen will sich der SV Dersim aufs Sportliche konzentrieren und sein Heimspiel gegen Altheim gewinnen. Der SV Münster will mit einem Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach Tuchfühlung zum vorderen Drittel aufnehmen.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
0
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Raitz (49.)

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:00

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
0
0

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
15:30

