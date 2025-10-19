Gruppenliga live: Seckmauern eröffnet Spieltag mit Auswärtssieg

Darmstadt. Mehr als ein Drittel der Saison ist bereits absolviert. Die Tabelle hat als bereits ordentlich Aussagekraft. Und zeigt zwei Aufsteiger, die seit Wochen die Liga aufmischen. Der VfB Ginsheim will als Tabellenführer beim FC 07 Bensheim bestehen. Der FC Fürth, aktuell formstärkstes Team der Liga, gastiert bei der FSG Riedrode zum Spitzenspiel. Die Kellerkinder Geinsheim und Büttelborn hoffen in Heimspielen auf die Wende. Viktoria Griesheim, nach Punktabzug nur Tabellenachter, ist gegen die TSV Rot-Weiß Auerbach gefordert. Am Fritagabend eröffnete der TSV Seckmauern den Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg beim FC Alsbach und setzt sich tabellarisch vor den FCA. Nach den jüngsten Turbulenzen will sich der SV Dersim aufs Sportliche konzentrieren und sein Heimspiel gegen Altheim gewinnen. Der SV Münster will mit einem Heimsieg gegen die SG Wald-Michelbach Tuchfühlung zum vorderen Drittel aufnehmen.