Gruppenliga live: Riedrode liegt im Derby vorne

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei.

Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern steht es zur Halbzeit 1:1-Unentschieden, nachdem Ginsheim zunächst in Führung ging (Ruder, 30') und der TSV durch Fuchs noch vor der Pause ausglich (45').

Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast. Der Favorit aus Riedrode führt bereits mit 2:0. In Geinsheim sind noch keine Tore gefallen. Zwischen dem VfR-Fehlheim und dem TSV Altheim steht es 1:1.