Ligabericht
– Foto: Dirk Affeldt

Gruppenliga live: Riedrode liegt im Derby vorne

2:0 führt die FSG zur Pause +++ Noch keine Tore in Geinsheim +++ umkämpftes Spiel zwischen Fehlheim und Altheim

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei.

Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern steht es zur Halbzeit 1:1-Unentschieden, nachdem Ginsheim zunächst in Führung ging (Ruder, 30') und der TSV durch Fuchs noch vor der Pause ausglich (45').

Im Derby hat die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast. Der Favorit aus Riedrode führt bereits mit 2:0. In Geinsheim sind noch keine Tore gefallen. Zwischen dem VfR-Fehlheim und dem TSV Altheim steht es 1:1.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
0
3

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
0
1

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
1
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
3
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

