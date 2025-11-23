Gruppenliga live: Ginsheim führt im Groß-Gerauer Derby

Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer liegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim hinten. Richtig gut in Form ist der VfR Fehlheim, der nun bei der SG Wald-Michelbach nachlegen will. Nach anfänglicher Führung der Gastgeber glich der VfR kurz vor der Halbzeit zum 1:1 aus.

Auch in Büttelborn trafen die Gäste zuletzt: Der SV Dersim startete mit einem frühen Treffer durch Tayboga gut ins Spiel. Die SKV glich fünf Minuten später zum 1:1 aus, doch die Rüsselsheimer legten durch Celik und Arik nach und führen mit 3:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick: