Ligabericht
Die Spieler des VfB Ginsheim am Jubeln. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)
Gruppenliga live: Ginsheim führt im Groß-Gerauer Derby
In Wald-Michelbach steht es 1:1-Unentschieden +++Vier Spiele abgesagt +++ Ex-Verbandsligisten Münster und Griesheim unter sich
Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag machte das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Das Spiel wurde allerdings abgebrochen.
Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer liegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim hinten. Richtig gut in Form ist der VfR Fehlheim, der nun bei der SG Wald-Michelbach nachlegen will. Nach anfänglicher Führung der Gastgeber glich der VfR kurz vor der Halbzeit zum 1:1 aus.
Auch in Büttelborn trafen die Gäste zuletzt: Der SV Dersim startete mit einem frühen Treffer durch Tayboga gut ins Spiel. Die SKV glich fünf Minuten später zum 1:1 aus, doch die Rüsselsheimer legten durch Celik und Arik nach und führen mit 3:1.