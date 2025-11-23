 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Die Spieler des VfB Ginsheim am Jubeln.
Die Spieler des VfB Ginsheim am Jubeln. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Gruppenliga live: Ginsheim führt im Groß-Gerauer Derby

In Wald-Michelbach steht es 1:1-Unentschieden +++Vier Spiele abgesagt +++ Ex-Verbandsligisten Münster und Griesheim unter sich

Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag machte das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Das Spiel wurde allerdings abgebrochen.

Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer liegen zu Hause gegen Tabellenführer Ginsheim hinten. Richtig gut in Form ist der VfR Fehlheim, der nun bei der SG Wald-Michelbach nachlegen will. Nach anfänglicher Führung der Gastgeber glich der VfR kurz vor der Halbzeit zum 1:1 aus.

Auch in Büttelborn trafen die Gäste zuletzt: Der SV Dersim startete mit einem frühen Treffer durch Tayboga gut ins Spiel. Die SKV glich fünf Minuten später zum 1:1 aus, doch die Rüsselsheimer legten durch Celik und Arik nach und führen mit 3:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:30 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
Abgebrochen

Heute, 14:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
0
1

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
4
3

