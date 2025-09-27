Gruppenliga live: Erstes Fürther Derby in der Geschichte

Fürth. Aufsteiger FC Fürth empfängt im Derby den SV Fürth. Zum ersten Mal in der langen Derbygeschichte in der Gruppenliga Darmstadt. Vergangene Saison konnte der SV im Pokal gegen den Rivalen gewinnen, schafft der FC Fürth unter Trainer Ralf Ripperger die Revanche und holt sich den Heimsieg? Die Antwort gibt’s hier im Stream! Anstoß am Samstag, 17 Uhr, live bei uns! Kommentiert von Sportreporter Felix Breiner.