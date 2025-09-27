 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Gruppenliga live: Erstes Fürther Derby in der Geschichte

Derby der Fürther Teams gab es noch nie in der Gruppenliga +++ Echo zeigt die Partie am Samstag, 17 Uhr, live

Fürth. Aufsteiger FC Fürth empfängt im Derby den SV Fürth. Zum ersten Mal in der langen Derbygeschichte in der Gruppenliga Darmstadt. Vergangene Saison konnte der SV im Pokal gegen den Rivalen gewinnen, schafft der FC Fürth unter Trainer Ralf Ripperger die Revanche und holt sich den Heimsieg? Die Antwort gibt’s hier im Stream! Anstoß am Samstag, 17 Uhr, live bei uns! Kommentiert von Sportreporter Felix Breiner.

Felix BreinerAutor