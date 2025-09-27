Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Grafik: VRM/M. Zink, S. Stang
Gruppenliga live: Erstes Fürther Derby in der Geschichte
Derby der Fürther Teams gab es noch nie in der Gruppenliga +++ Echo zeigt die Partie am Samstag, 17 Uhr, live
Fürth. Aufsteiger FC Fürth empfängt im Derby den SV Fürth. Zum ersten Mal in der langen Derbygeschichte in der Gruppenliga Darmstadt. Vergangene Saison konnte der SV im Pokal gegen den Rivalen gewinnen, schafft der FC Fürth unter Trainer Ralf Ripperger die Revanche und holt sich den Heimsieg? Die Antwort gibt’s hier im Stream! Anstoß am Samstag, 17 Uhr, live bei uns! Kommentiert von Sportreporter Felix Breiner.