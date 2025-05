Weil die SKV spielfrei hat, kann Büttelborns Marvin Wiesenäcker (rechts, hier im Spiel gegen Riedrode) mit seiner Mannschaft an diesem Wochenende vielleicht schon den Klassenerhalt in der Gruppenliga von der Couch aus feiern. (Archivbild) Foto: Marc Schüler

Gruppenliga: Ligaverbleib für Büttelborn nun so gut wie sicher Sieg gegen Auerbach kann für Klassenerhalt auf der Couch sorgen +++ SV 07 und Dersim auf gutem Weg

Kreis Groß-Gerau. Einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, nach fünf Niederlagen in Folge, machte Gruppenligist SKV Büttelborn am Donnerstagabend. Mit 3:2 siegte die SKV im Nachholspiel gegen Aufstiegsaspirant TSV Auerbach. Da Büttelborn am Wochenende durch den Rückzug von Eintracht Wald-Michelbach kampflos weitere drei Punkte gewinnt, besteht für die SKV die Möglichkeit, den Klassenerhalt schon am Wochenende feiern zu können.

Gegen Auerbach machte es Büttelborn spannend. Mit 2:0 zur Pause führten die Gastgeber bereits. Fabio Lombardi hatte die SKV per Strafstoß in Führung gebracht und Marvin Wiesenäcker später erhöht. Doch Auerbach übernahm das Kommando in der zweiten Hälfte und kam durch einen Strafstoß von Ankido David zum Anschluss, ehe nur fünf Minuten später Marco de Simone den Ausgleich erzielte (66.). In der 78. Minute mussten die Gäste eine Gelb-Rote Karte verkraften, was Büttelborn wieder mehr Platz gab und den Siegtreffer von Isaam Laghouali ermöglichte (87.).