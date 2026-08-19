Gruppenliga: Leonardo Bianco legt dreimal auf im Kracherduell

Kelsterbach. Der FC Türk Kelsterbach bleibt weiterhin makellos in der Gruppenliga: Am Dienstagabend setzten sich die Kelsterbacher im Duell gegen Aufstiegs-Mitfavorit SC Offheim mit 4:0 durch und sind dadurch wieder Tabellenführer (Re-Live beim Wiesbadener Kurier). Trainer Hicham El Mrhanni spricht von einem dominanten Auftritt der Gastgeber von der ersten bis zur 90. Minute.
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Seine Mannschaft habe gegen den Ball „nahezu perfekt“ verteidigt und Offheim keine Chance vor dem eigenen Tor gegeben, berichtet El Mrhanni erfreut. Ein Sieg zu null sei „immer lecker“ und mache alle in der Mannschaft glücklich, erwähnt der Trainer. Mit der offensiven Ausbeute der Mannschaft ist der Trainer allerdings noch nicht zufrieden. Für ihn ist klar: Seine Mannschaft hätte mehr Tore schießen müssen.
Mit seiner Verbandsliga-Erfahrung beim SV Zeilsheim konnte Leonardo Bianco im Duell gegen den SC Offheim dreimal seinen Wert beweisen. Gleich zweimal bediente er seine Mitspieler mit einer Flanke: Kaito Takeda zum 1:0 (18.) und Benjamin Aziz Neffati zum 2:0 (47.). Mit einem Steckpass legte Bianco seinem Teamkollegen Anushervoni Odiljoni das 3:0 (65.) vor, der wiederum per Steckpass für Ismael Bah zum 4:0 (75.) vorbereitete. Auch die Leistung des Schiedsrichters hebt El Mrhanni besonders hervor und spricht von einer „überragenden Leistung“.
Bereits am Sonntag um 11 Uhr erwartet Türk Kelsterbach die nächste Begegnung am Dyckerhoff-Sportplatz in Biebrich. Dort treffen die ungeschlagenen Kelsterbacher auf eine Biebricher Mannschaft „mit viel Frust“, warnt El Mrhanni. Nach der deutlichen Niederlage von Biebrich II gegen Eddersheim II ist er sich sicher: „Biebrich II wird ein ganz anderes Gesicht zeigen.“ Damit prognostiziert er auch ein sehr schwieriges Spiel, das „ganz anders als Offheim wird“. Der SC Offheim trifft am Sonntag um 15:30 Uhr auf die SG Germania Wiesbaden.