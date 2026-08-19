Gruppenliga: Leonardo Bianco legt dreimal auf im Kracherduell Der FC Türk Kelsterbach „dominiert“ den SC Offheim im Topduell unter der Woche +++ Bianco assistiert beim 4:0-Heimerfolg gleich dreimal von Erik Bechtold · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Türk Kelsterbach gewinnt auch sein viertes Saisonspiel und steht mit einem Torverhältnis von 13:1 sowie zwölf Punkten auf Platz eins. – Foto: Marcel Lorenz

Kelsterbach. Der FC Türk Kelsterbach bleibt weiterhin makellos in der Gruppenliga: Am Dienstagabend setzten sich die Kelsterbacher im Duell gegen Aufstiegs-Mitfavorit SC Offheim mit 4:0 durch und sind dadurch wieder Tabellenführer (Re-Live beim Wiesbadener Kurier). Trainer Hicham El Mrhanni spricht von einem dominanten Auftritt der Gastgeber von der ersten bis zur 90. Minute.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gestern, 20:00 Uhr FC Türk Kelsterbach Türk K.-bach SC Offheim Offheim 4 0 Seine Mannschaft habe gegen den Ball „nahezu perfekt“ verteidigt und Offheim keine Chance vor dem eigenen Tor gegeben, berichtet El Mrhanni erfreut. Ein Sieg zu null sei „immer lecker“ und mache alle in der Mannschaft glücklich, erwähnt der Trainer. Mit der offensiven Ausbeute der Mannschaft ist der Trainer allerdings noch nicht zufrieden. Für ihn ist klar: Seine Mannschaft hätte mehr Tore schießen müssen.

Mit seiner Verbandsliga-Erfahrung beim SV Zeilsheim konnte Leonardo Bianco im Duell gegen den SC Offheim dreimal seinen Wert beweisen. Gleich zweimal bediente er seine Mitspieler mit einer Flanke: Kaito Takeda zum 1:0 (18.) und Benjamin Aziz Neffati zum 2:0 (47.). Mit einem Steckpass legte Bianco seinem Teamkollegen Anushervoni Odiljoni das 3:0 (65.) vor, der wiederum per Steckpass für Ismael Bah zum 4:0 (75.) vorbereitete. Auch die Leistung des Schiedsrichters hebt El Mrhanni besonders hervor und spricht von einer „überragenden Leistung“.

Hier im Duell: Leonardo Bianco (re.) Lino Bohnet (le.) – Foto: Marcel Lorenz