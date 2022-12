Gruppenliga: Langstadt dreht denkwürdiges Spitzenspiel SG kommt in Schlussphase noch zum Sieg bei Tabellenführer FCA +++ Lange Nachspielzeit mit Roten Karten

Darmstadt. Am letzten Spieltag der Gruppenliga hat Tabellenführer FCA Darmstadt das Spitzenspiel gegen Verfolger SG Langstadt/Babenhausen mit 2:3 (1:1) verloren, bleibt aber die Winterpause über an der Spitze. Die SG ist nun auf den dritten Rang vorgerückt und hat nur noch sechs Punkte Rückstand auf Darmstadt. Die Partie des FC Alsbach gegen den TSV Seckmauern fiel den Witterungsverhältnissen zum Opfer.

Es war ein denkwürdiges Spiel, das sich beide Mannschaften lieferten und das in der 15 Minuten währenden Nachspielzeit entschieden wurde. Die Spielweise der Gäste, die frühzeitig attackierten und die Räume eng machten, schmeckte den Darmstädtern nicht. Daraus ergaben sich dann auch Torchancen für die SG, die Jannik Heßler und Gian Luca Pertosa aber nicht nutzen konnten. Besser machte es nach einer halben Stunde Lucas Sitter, der per Kopf das verdiente 1:0 für die Gäste markierte. Erst jetzt kam der FCA etwas besser ins Spiel, doch blieben Torchancen die Ausnahme. Überraschend kam deshalb der Ausgleich von Douglas Lima Dos Reis in der Nachspielzeit (45.+1), der Darmstadt zurück ins Spiel brachte.

Langstadt siegt nach irrer Schlussphase

Nach dem Wechsel hatte der FCA die Partie nun weitgehend im Griff. Das brachte Raphael David Thomaz (56.) mit seinem zum 2:1 verwandelten Foulelfmeter zum Ausdruck. Danach wurde die Partie immer hektischer. Unterbrechungen und Diskussionen waren die Folge. „Trotz dieser Umstände sind wir in der Schlussphase zurückgekommen. Die Mannschaft hat an sich bis zuletzt geglaubt“, meinte SG-Sprecher Toni Copollecchia.Erneut Sitter (85.) und Björn Schnitzer selbst (90.+1) mit einem Freistoß drehten die Partie für die Gäste. Das Spiel ging danach noch eine Viertelstunde weiter. In dieser Zeit sahen Langstadt Felix Flör (90.+3) und Darmstadts Torwart Aldo de Jesus jeweils Rot (90.+3) sowie Langstadts Damien Letellier, (90.+13.) Gelb-Rot. „Langstadt hat zum Schluss die entscheidende Power reingebracht“, merkte Darmstadts Sportlicher Leiter Luca Bergemann an.