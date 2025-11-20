Gruppenliga: Krisen-Duell in Alsbach, Absteiger unter sich

Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag macht das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Sonntag zieht dann der Rest nach. Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer, die auch am Donnerstag in Auerbach gefordert waren, wollen gegen Ginsheim die Sensation schaffen. Richtig gut in Form ist der VfR Fehlheim, der nun bei der SG Wald-Michelbach nachlegen will. Ebenso formstark trumpft derzeit der TSV Altheim auf, der bei TS Ober-Rden gastiert. Überhaupt nicht läuft es beim SV Fürth, der die vergangenen fünf Partien allesamt verloren, unter der Woche aber mit dem Trainer vorzeitig verlängert hat. Eine Initialzündung für das Krisen-Match beim FC Alsbach? Außerdem spielt Auerbach gegen Groß-Bieberau, Münster gegen Griesheim, Riedrode gegen Bensheim und Büttelborn gegen Dersim.