Ligabericht
Der FC Alsbach und der SV Fürth sind in der Formtabelle derzeit ganz hinten.
Der FC Alsbach und der SV Fürth sind in der Formtabelle derzeit ganz hinten. – Foto: Andreas Rothermel (Archiv)

Gruppenliga: Krisen-Duell in Alsbach, Absteiger unter sich

Die beiden formschwächsten Teams treffen aufeinander +++ Kreisderbys in Groß-Gerau +++ Ex-Verbandsligisten Münster und Griesheim unter sich

Auf ein Neues in der Gruppenliga: Am Samstag macht das Duell zwischen dem FC Fürth und dem TSV Seckmauern den Anfang des Spieltags. Sonntag zieht dann der Rest nach. Die zuletzt aufstrebenden Geinsheimer, die auch am Donnerstag in Auerbach gefordert waren, wollen gegen Ginsheim die Sensation schaffen. Richtig gut in Form ist der VfR Fehlheim, der nun bei der SG Wald-Michelbach nachlegen will. Ebenso formstark trumpft derzeit der TSV Altheim auf, der bei TS Ober-Rden gastiert. Überhaupt nicht läuft es beim SV Fürth, der die vergangenen fünf Partien allesamt verloren, unter der Woche aber mit dem Trainer vorzeitig verlängert hat. Eine Initialzündung für das Krisen-Match beim FC Alsbach? Außerdem spielt Auerbach gegen Groß-Bieberau, Münster gegen Griesheim, Riedrode gegen Bensheim und Büttelborn gegen Dersim.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
14:30

Sa., 22.11.2025, 16:30 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
16:30

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
15:00

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
15:00

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:30

