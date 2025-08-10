Ab durch die Mitte: Can Cemil Özer erzielte die ersten beiden Treffer beim 5:1-Sieg des VfB Ginsheim gegen den SV 07 Geinsheim, für den hier Tom Wiesenaecker (links) und Yannik Keller verteidigen. Foto: Andre Dziemballa

Gruppenliga: Kreisderby klare Sache für VfB Ginsheim Der VfB Ginsheim hat ierst tief gestapelt und dann hoch gewonnen +++ Dersim Rüsselsheim gewinnt mit Ex-Profi als neuem Trainer gegen SKV Büttelborn

Kreis Groß-Gerau (arc). In der Gruppenliga gehen die Kreis-Derbys an den VfB Ginsheim und Dersim Rüsselsheim. Zwei Ex-Profis treffen sich als Trainer.

Mit einem überraschend deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den SV 07 Geinsheim bewahrte Aufsteiger VfB Ginsheim seine weiße Weste. Dabei hatten sich die Geinsheimer mehr ausgerechnet und der VfB aufgrund eigener Personalprobleme im Vorfeld tiefgestapelt. „Unter dem Strich eine klar verdiente Niederlage“, bilanzierte der Sportliche Leiter des SV 07 Geinsheim, Stuart Martinez. „Wir waren in der ersten Halbzeit phasenweise nicht auf dem Platz und hatten Glück, dass Ginsheim viele Chancen nicht nutzte. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, aber Ginsheim war dann brutal effektiv. Wir haben deutlich gemerkt, dass die aufgrund von Urlaub fehlende Trainingsbeteiligung für uns ein großer Faktor war. Daher waren wir gegen so eine junge und agile Mannschaft einfach unterlegen.“

Hochzufrieden war hingegen Ginsheims Trainer Jonas Schuster: „Wir haben die ersten 35 Minuten dominiert. Wir hätten das Spiel vor der Halbzeit schon entschieden haben können“. Dabei schien es nach der Halbzeit zunächst wieder eine spannende Partie zu werden. Geinsheim war nah am Anschlusstreffer. „Aber wir haben uns nicht belohnt und dann bekamen wir den dritten Gegentreffer. Anschließend war uns der Zahn gezogen“, so Martinez weiter. „Unsere einzige Phase, wo wir nicht so gut waren. Dennoch macht Marvin Wiesenäcker das 3:0, aber nur acht Sekunden nach Wiederanpfiff erzielt Geinsheim den Anschlusstreffer“, so Schuster dazu. Er lobt den offensiven Auftritt seines Teams und sprach auch dem 18-jährigen Amir Azoaugh ein Kompliment aus. „Er hat in der U23 schon gespielt, bekam bei uns auch noch fünf Minuten und belohnte sich mit einem tollen Tor.“ Tore: 1:0 Özer (10.), 2:0 Özer(20.), 3:0 Wiesenäcker (60.), 3:1 Melchior (61.), 4:1 Stein (78.), 5:1 Azouagh (94.). Guter Einstieg für Dersim-Trainer Sacha Amstätter