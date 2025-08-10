Gruppenliga: Kreisderby klare Sache für VfB Ginsheim

Kreis Groß-Gerau (arc). In der Gruppenliga gehen die Kreis-Derbys an den VfB Ginsheim und Dersim Rüsselsheim. Zwei Ex-Profis treffen sich als Trainer.
Mit einem überraschend deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den SV 07 Geinsheim bewahrte Aufsteiger VfB Ginsheim seine weiße Weste. Dabei hatten sich die Geinsheimer mehr ausgerechnet und der VfB aufgrund eigener Personalprobleme im Vorfeld tiefgestapelt.
„Unter dem Strich eine klar verdiente Niederlage“, bilanzierte der Sportliche Leiter des SV 07 Geinsheim, Stuart Martinez. „Wir waren in der ersten Halbzeit phasenweise nicht auf dem Platz und hatten Glück, dass Ginsheim viele Chancen nicht nutzte. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, aber Ginsheim war dann brutal effektiv. Wir haben deutlich gemerkt, dass die aufgrund von Urlaub fehlende Trainingsbeteiligung für uns ein großer Faktor war. Daher waren wir gegen so eine junge und agile Mannschaft einfach unterlegen.“
Hochzufrieden war hingegen Ginsheims Trainer Jonas Schuster: „Wir haben die ersten 35 Minuten dominiert. Wir hätten das Spiel vor der Halbzeit schon entschieden haben können“. Dabei schien es nach der Halbzeit zunächst wieder eine spannende Partie zu werden. Geinsheim war nah am Anschlusstreffer. „Aber wir haben uns nicht belohnt und dann bekamen wir den dritten Gegentreffer. Anschließend war uns der Zahn gezogen“, so Martinez weiter. „Unsere einzige Phase, wo wir nicht so gut waren. Dennoch macht Marvin Wiesenäcker das 3:0, aber nur acht Sekunden nach Wiederanpfiff erzielt Geinsheim den Anschlusstreffer“, so Schuster dazu. Er lobt den offensiven Auftritt seines Teams und sprach auch dem 18-jährigen Amir Azoaugh ein Kompliment aus. „Er hat in der U23 schon gespielt, bekam bei uns auch noch fünf Minuten und belohnte sich mit einem tollen Tor.“
Tore: 1:0 Özer (10.), 2:0 Özer(20.), 3:0 Wiesenäcker (60.), 3:1 Melchior (61.), 4:1 Stein (78.), 5:1 Azouagh (94.).
Zwei Ex-Profis standen sich am Sonntag in der Gruppenliga als Trainer gegenüber. Uwe Hesse, der für Büttelborn in der Vorwoche den ersten Punktgewinn feierte, und Sascha Amstätter, der erst vergangene Woche für Dogan Erdogan übernommen hatte und sein Debüt als Dersim-Trainer feierte. „Wir haben uns entschieden, eine andere Richtung einzuschlagen. Da ich Sascha schon länger kenne und seinen Stil schätze, fragte ich ihn, ob er sich ein Engagement als Trainer bei uns vorstellen kann“, erklärte der Sportliche Leiter der Rüsselsheimer, Rachid Dadda, den überraschenden Trainerwechsel.
„Das war für uns ein Arbeitssieg. Wir mussten viele Zweikämpfe führen und gewinnen, das ist uns gelungen. Dafür, dass Sascha die Mannschaft erst am Freitag kennengelernt hat, haben sie einen guten Auftritt hingelegt“, so Dadda weiter. Mann des Tages war auf Rüsselsheimer Seite Ogün Ünal, der gegen die Büttelborner beide Treffer erzielte.
Zahlreiche Spieler aus der zweiten Reihe und der U23 musste Trainer Uwe Hesse mit nach Rüsselsheim nehmen und dies merkte man auch beim Auftritt der SKV. „Wir haben zwar gut gekämpft, aber uns fehlte vorne die Durchschlagskraft. Mit dem großen Mittelstürmer von Dersim hatten wir unsere Probleme. Der Gegner war leider eine Nummer zu groß für uns, auch wenn wir in der ersten Halbzeit einige gute Chancen hatten“, erklärte Uli Rein von der SKV Büttelborn.
Tore: 1:0 Ünal (31.), 2:0 Ünal (63.).