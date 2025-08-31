 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Jubel bei der SG Wald-Michelbach.
Jubel bei der SG Wald-Michelbach. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

Gruppenliga kompakt: Wald-Michelbach siegt unter neuem Coach

SG WaMi findet gegen Griesheim aus dem Negativ-Strudel raus +++ 1:1 in Groß-Bieberau +++ Seckmauern holt gegen Fehlheim noch einen Punkt

Darmstadt. Die SG Wald-Michelbach gewann überraschenderweise 2:1 gegen Viktoria Griesheim. Damit zeigt die Kurve bei der SG WaMi langsam wieder nach oben. Groß-Bieberau und Altheim trennen sich unentschieden 1:1. Aufsteiger Seckmauern holt trotz roter Karte gegen Lucas Oppermann noch einen Punkt in letzter Minute gegen den VfR Fehlheim. Tabellenführer FSG Riedrode baut seine Führung aus und gewinnt gegen den FC Alsbach - Akcan trifft in letzter Minute zum 2:1. Der SV Führt unterliegt in Münster, wodurch sich die Krise der Grün-Weißen verschärft. In einem wilden Spiel mit zwei roten Karten gewinnt Absteiger TS Ober-Roden knapp mit 2:0 gegen den FC 07 Bensheim.

Die Partien im Überblick:

Mi., 27.08.2025, 19:30 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
1
6
Abpfiff

Do., 28.08.2025, 19:30 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
2
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
2
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
0
2
Abpfiff

