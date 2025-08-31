Gruppenliga kompakt: Wald-Michelbach siegt unter neuem Coach

Darmstadt. Die SG Wald-Michelbach gewann überraschenderweise 2:1 gegen Viktoria Griesheim. Damit zeigt die Kurve bei der SG WaMi langsam wieder nach oben. Groß-Bieberau und Altheim trennen sich unentschieden 1:1. Aufsteiger Seckmauern holt trotz roter Karte gegen Lucas Oppermann noch einen Punkt in letzter Minute gegen den VfR Fehlheim. Tabellenführer FSG Riedrode baut seine Führung aus und gewinnt gegen den FC Alsbach - Akcan trifft in letzter Minute zum 2:1. Der SV Führt unterliegt in Münster, wodurch sich die Krise der Grün-Weißen verschärft. In einem wilden Spiel mit zwei roten Karten gewinnt Absteiger TS Ober-Roden knapp mit 2:0 gegen den FC 07 Bensheim.