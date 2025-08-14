Gruppenliga kompakt: Wald-Michelbach holt Sieg auf eigenem Platz

Darmstadt. Drei Aufsteiger sorgen bislang in der Gruppenliga für Furore: Der VfB Ginsheim, der TSV Seckmauern und der TSV Altheim sind bislang noch unbesiegt. Allerdings sind ja auch erst zwei Spieltage gespielt. Dennoch: Auch in Runde drei wollen die Teams in ihren Begegnungen diese Serien ausbauen. Der FC Fürth hingegen wartet noch auf einen Sieg und hat mit dem Auswärtsspiel beim VfR Fehlheim ein schweres Spiel vor sich. Spitzenreiter ist vor dem Spieltag die TSV Auerbach, die den FC Alsbach zu Gast hat. Der SV Geinsheim (gegen Griesheim), der SV Münster, der FC Bensheim (beide im direkten Duell) sowie die SKV Büttelborn (gegen den SV Fürth) sind allesamt noch ohne Sieg und wollen daran natürlich am Wochenende etwas ändern. Ferner ist der SV Dersim bei der FSG Riedrode zu Gast. Wegen Kerb wurde das Spiel der SG Wald-Michelbach gegen den TSV Altheim auf Mittwochabend vorverlegt. Die SG gewann auf auf eigenem Platz mit 4:1.