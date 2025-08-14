Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der SV Münster ist bislang noch sieglos und hat am Wochenende den ebenfalls noch sieglosen FC Bensheim zu Gast. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv
Gruppenliga kompakt: Wald-Michelbach holt ersten Sieg
SG siegt gegen Altheim souverän mit 4:1 +++ Noch drei Emporkömmlinge waren vor dem Spieltag ohne Niederlage +++ Riedrode hat Dersim zu Gast +++ Duell der Sieglosen in Münster
Darmstadt. Die bislang ohne Niederlage gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim und TSV Seckmauern wollen unbesiegt bleiben. Der FC Fürth hingegen wartet noch auf einen Sieg und hat mit dem Auswärtsspiel beim VfR Fehlheim ein schweres Spiel vor sich. Spitzenreiter ist vor dem Spieltag die TSV Auerbach, die den FC Alsbach zu Gast hat. Der SV Geinsheim (gegen Griesheim), der SV Münster, der FC Bensheim (beide im direkten Duell) sowie die SKV Büttelborn (gegen den SV Fürth) sind allesamt noch ohne Sieg und wollen daran natürlich am Wochenende etwas ändern. Ferner ist der SV Dersim bei der FSG Riedrode zu Gast. Wegen Kerb wurde das Spiel der SG Wald-Michelbach gegen den TSV Altheim auf Mittwochabend vorverlegt. Die SG gewann auf auf eigenem Platz mit 4:1.