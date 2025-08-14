 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der SV Münster ist bislang noch sieglos und hat am Wochenende den ebenfalls noch sieglosen FC Bensheim zu Gast.
Der SV Münster ist bislang noch sieglos und hat am Wochenende den ebenfalls noch sieglosen FC Bensheim zu Gast. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

Gruppenliga kompakt: Wald-Michelbach holt ersten Sieg

SG siegt gegen Altheim souverän mit 4:1 +++ Noch drei Emporkömmlinge waren vor dem Spieltag ohne Niederlage +++ Riedrode hat Dersim zu Gast +++ Duell der Sieglosen in Münster

Darmstadt. Die bislang ohne Niederlage gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim und TSV Seckmauern wollen unbesiegt bleiben. Der FC Fürth hingegen wartet noch auf einen Sieg und hat mit dem Auswärtsspiel beim VfR Fehlheim ein schweres Spiel vor sich. Spitzenreiter ist vor dem Spieltag die TSV Auerbach, die den FC Alsbach zu Gast hat. Der SV Geinsheim (gegen Griesheim), der SV Münster, der FC Bensheim (beide im direkten Duell) sowie die SKV Büttelborn (gegen den SV Fürth) sind allesamt noch ohne Sieg und wollen daran natürlich am Wochenende etwas ändern. Ferner ist der SV Dersim bei der FSG Riedrode zu Gast. Wegen Kerb wurde das Spiel der SG Wald-Michelbach gegen den TSV Altheim auf Mittwochabend vorverlegt. Die SG gewann auf auf eigenem Platz mit 4:1.

Die Partien im Überblick:

Mi., 13.08.2025, 20:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
4
1
Abpfiff

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
15:00

Philipp DurilloAutor