Ligabericht
Gruppenliga kompakt: Seckmauern schlägt den Tabellenführer

TSV gewinnt 3:2 gegen Ginsheim +++ Rot-Weiss holt im Derby gegen Riedrode noch einen Punkt +++ Alsbach holt wichtigen Sieg in Geinsheim +++ Seckmauern gewinnt umkämpftes Spiel gegen Ginsheim mit 3:2

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei. Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern stand es zur Halbzeit 1:1-Unentschieden, nachdem Ginsheim zunächst in Führung ging (Ruder, 30') und der TSV durch Fuchs noch vor der Pause ausglich (45'). In der zweiten Halbzeit gelang Prostmeyer die Führung (49'), Wiesenacker glich für den VfB aus (60') und Calis schießt den TSV zum Sieg (78'). Damit schlägt Seckmauern den Tabellenführer. Im Derby hatte die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast. Der Favorit aus Riedrode führte bereits zur Halbzeit mit 2:0. Nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand kamen die Auerbacher aber zurück und erkämpften sich durch drei Treffer einen Punkt gegen den Favoriten. Der FC Alsbach siegt in Geinsheim knapp mit 1:0 und setzt sich von der Abstiegsregion ab. Auch der VfR Fehlheim wurde durch einen 2:1-Heimsieg nach frühem Rückstand gegen den TSV Altheim seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 17:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
0
1

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
-
-
Abpfiff

