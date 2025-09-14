Gruppenliga kompakt: Seckmauern schlägt den Tabellenführer

Der SV Dersim Rüsselsheim entführt drei Punkte aus dem Odenwald. Die SG kam dank eines Doppelpacks von Naas zwei Mal zurück, doch am Ende reichte es nicht. Damit mischen die Rüsselsheimer weiter oben mit und stehen auf Rang zwei. Im Aufsteigerduell beim TSV Seckmauern stand es zur Halbzeit 1:1-Unentschieden, nachdem Ginsheim zunächst in Führung ging (Ruder, 30') und der TSV durch Fuchs noch vor der Pause ausglich (45'). In der zweiten Halbzeit gelang Prostmeyer die Führung (49'), Wiesenacker glich für den VfB aus (60') und Calis schießt den TSV zum Sieg (78'). Damit schlägt Seckmauern den Tabellenführer. Im Derby hatte die TSV Rot-Weiß Auerbach die FSG Riedrode zu Gast. Der Favorit aus Riedrode führte bereits zur Halbzeit mit 2:0. Nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand kamen die Auerbacher aber zurück und erkämpften sich durch drei Treffer einen Punkt gegen den Favoriten. Der FC Alsbach siegt in Geinsheim knapp mit 1:0 und setzt sich von der Abstiegsregion ab. Auch der VfR Fehlheim wurde durch einen 2:1-Heimsieg nach frühem Rückstand gegen den TSV Altheim seiner Favoritenrolle gerecht.