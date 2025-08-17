Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der TSV Auerbach ( rote Trikots) siegte zum dritten Mal im dritten Spiel der Runde – Foto: Andreas Rothermel
Gruppenliga kompakt: Riedrode bleibt souverän an der Spitze
SG Wald-Michelbach siegt gegen Altheim souverän mit 4:1 +++ Riedrode gewinnt 6:0 gegen Dersim +++ Groß-Bieberau schlägt unbesiegtes Seckmauern
Darmstadt. Die bislang ohne Niederlage gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim und TSV Seckmauern wollen unbesiegt bleiben. Der FC Fürth holt den ersten Sieg der Saison beim VfR Fehlheim mit 2:1. Spitzenreiter vor dem Spieltag, die TSV Auerbach, gewinnt gegen den FC Alsbach und bleibt makellos auf dem zweiten Platz. Der SV Geinsheim verliert 1:4 gegen Griesheim, der SV Münster holt gegen den FC Bensheim den ersten Sieg mit einem 2:0 Erfolg. . Der SV Dersim war bei der FSG Riedrode chancenlos und verlor 0:6. Wegen Kerb wurde das Spiel der SG Wald-Michelbach gegen den TSV Altheim auf Mittwochabend vorverlegt. Die SG gewann auf eigenem Platz mit 4:1. Groß-Bieberau schlägt Seckmauern am Samstagnachmittag zu Hause mit 2:0.