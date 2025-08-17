 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der TSV Auerbach ( rote Trikots) siegte zum dritten Mal im dritten Spiel der Runde
Der TSV Auerbach ( rote Trikots) siegte zum dritten Mal im dritten Spiel der Runde – Foto: Andreas Rothermel

Gruppenliga kompakt: Riedrode bleibt souverän an der Sitze

SG Wald-Michelbach siegt gegen Altheim souverän mit 4:1 +++ Riedrode gewinnt 6:0 gegen Dersim +++ Groß-Bieberau schlägt unbesiegtes Seckmauern

Darmstadt. Die bislang ohne Niederlage gestarteten Aufsteiger VfB Ginsheim und TSV Seckmauern wollen unbesiegt bleiben. Der FC Fürth holt den ersten Sieg der Saison beim VfR Fehlheim mit 2:1. Spitzenreiter vor dem Spieltag, die TSV Auerbach, gewinnt gegen den FC Alsbach und bleibt makellos auf dem zweiten Platz. Der SV Geinsheim verliert 1:4 gegen Griesheim, der SV Münster holt gegen den FC Bensheim den ersten Sieg mit einem 2:0 Erfolg. . Der SV Dersim war bei der FSG Riedrode chancenlos und verlor 0:6. Wegen Kerb wurde das Spiel der SG Wald-Michelbach gegen den TSV Altheim auf Mittwochabend vorverlegt. Die SG gewann auf eigenem Platz mit 4:1. Groß-Bieberau schlägt Seckmauern am Samstagnachmittag zu Hause mit 2:0.

Die Partien im Überblick:

Mi., 13.08.2025, 20:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
3
1

Heute, 15:00 Uhr
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
1
2
Abpfiff

Mi., 13.08.2025, 20:00 Uhr
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
1
1
Abpfiff

