Gruppenliga kompakt: Remis in Seckmauern, VfR Fehlheim dominant

Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin sehr ausgeglichen, aber dieser Spieltag hatte es in sich. Denn es standen eine Menge Lokalduelle an. An der Bergstraße empfing der FC Bensheim die FSG Riedrode und unterlag dem Gästeteam mit 3:5. Dazu standen mehrere kreisinterne Duelle an. Ginsheim schlug Geinsheim deutlich mit 5:1. Auch Altheim durfte sich nach dem 1:0-Sieg gegen Ober-Roden über drei Punkte freuen. Fehlheim ließ gegen die SG Wald-Michelbach nichts anbrennen und beendete die Partie mit einem deutlichen 5:0-Endstand. Dersim gelang gegen Büttelborn ein 2:0-Erfolg. Bei den Rüsselsheimern feierte der neue Trainer Sascha Amstätter sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie zwischen Seckmauern und Fürth wurde sogar im Echo-Livestream übertragen. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Im Duell der Ex-Verbandsligisten spielten Griesheim und Münster gegeneinander. Die Griesheimer gewannen mit 2:0. Dazu war Auerbach in Groß-Bieberau gefordert und holte einen 3:2-Sieg. Den Abschluss des Spieltags machte der SV Fürth, der um 17 Uhr den FC Alsbach empfing und mit 2:1 schlagen konnte.