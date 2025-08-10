 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Die beiden Aufsteiger TSV Seckmauern und FC Fürth trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden.
Die beiden Aufsteiger TSV Seckmauern und FC Fürth trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. – Foto: Joaquim Ferreira

Gruppenliga kompakt: Remis in Seckmauern, VfR Fehlheim dominant

Unentschieden im Duell der Aufsteiger: TSV Seckmauern und FC Fürth trennen sich 1:1 +++ Amstätter-Debüt bei Dersim glückt: SV Dersim Rüsselsheim schlägt SKV Büttelborn mit 2:0 +++ VfR Fehlheim gewinnt mit 5:0 gegen SG Wald-Michelbach

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin sehr ausgeglichen, aber dieser Spieltag hatte es in sich. Denn es standen eine Menge Lokalduelle an. An der Bergstraße empfing der FC Bensheim die FSG Riedrode und unterlag dem Gästeteam mit 3:5. Dazu standen mehrere kreisinterne Duelle an. Ginsheim schlug Geinsheim deutlich mit 5:1. Auch Altheim durfte sich nach dem 1:0-Sieg gegen Ober-Roden über drei Punkte freuen. Fehlheim ließ gegen die SG Wald-Michelbach nichts anbrennen und beendete die Partie mit einem deutlichen 5:0-Endstand. Dersim gelang gegen Büttelborn ein 2:0-Erfolg. Bei den Rüsselsheimern feierte der neue Trainer Sascha Amstätter sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie zwischen Seckmauern und Fürth wurde sogar im Echo-Livestream übertragen. Am Ende trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Im Duell der Ex-Verbandsligisten spielten Griesheim und Münster gegeneinander. Die Griesheimer gewannen mit 2:0. Dazu war Auerbach in Groß-Bieberau gefordert und holte einen 3:2-Sieg. Den Abschluss des Spieltags machte der SV Fürth, der um 17 Uhr den FC Alsbach empfing und mit 2:1 schlagen konnte.

Alle Spiele im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
1
1

LIVESTREAM BEIM ECHO

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
2
0
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
2
1

Aufrufe: 010.8.2025, 19:14 Uhr
RedaktionAutor